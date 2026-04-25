Szef irańskiego MSZ spotkał się z dowódcy armii Pakistanu. Miał mu przekazać odpowiedź Iranu na propozycje USA

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi przekazał dowódcy pakistańskiej armii Asimowi Munirowi odpowiedź na propozycje USA w sprawie porozumienia pokojowego – podała agencja Reuters, powołując się na przedstawiciela władz Pakistanu.

Odpowiedź zawiera żądania Teheranu i zastrzeżenia wobec stanowiska Waszyngtonu - podał Reuters. Emigracyjny irański portal Iran International dodał, powołując się na państwową telewizję, że stanowisko przekazane przez Aragcziego jest „wyczerpujące i odzwierciedla wszystkie uwagi Teheranu”.

Jak podaje BBC, Aragczi wskazał także, że spotkał się z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem. Szef irańskiego MSZ stwierdził, że wyjaśnił mu „pryncypialne stanowisko" Iranu w sprawie „najnowszych wydarzeń związanych z zawieszeniem broni” i „całkowitego zakończenia” wojny. W oświadczeniu Aragcziego po spotkaniu z Sharifem podano również, że premier Pakistanu „wyraził przekonanie”, że proces negocjacyjny będzie kontynuowany – podaje BBC.

Informację o spotkaniu z Aragczim i delegacją Iranu przekazało także w serwisie X biuro premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa.

Iran zaprzecza, by miało dojść do bezpośrednich rozmów z USA

Szef irańskiej dyplomacji przebywa w Islamabadzie od piątku. Także w piątek Biały Dom podał, że wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner udadzą się do stolicy Pakistanu na rozmowy z irańską delegacją. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że Iran chce rozmawiać i zbadać możliwość zawarcia porozumienia oraz że planuje przedstawić ofertę mającą na celu spełnienie żądań Stanów Zjednoczonych. Jednak wbrew komunikatom władz USA rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei poinformował, że w Islamabadzie nie dojdzie do bezpośrednich rozmów delegacji obu krajów.

– Minister Aragczi w Pakistanie spotka się tylko z wysokiej rangi przedstawicielami władz tego kraju. Następnie uda się do Omanu i Rosji, aby koordynować działania z naszymi partnerami, w tym odbyć konsultacje dotyczące wydarzeń w regionie – przekazał w piątek rzecznik.

Przedstawiciele irańskiej administracji potwierdzają informację, że nie dojdzie do spotkania Argacziego z Amerykanami w rozmowach z BBC – podaje brytyjski nadawca.

Poprzednia runda negocjacji pokojowych USA z Iranem odbyła się 11 kwietnia w Islamabadzie, ale zakończyła się fiaskiem.

Od 8 kwietnia w wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje rozejm, który przerwał toczące się od 28 lutego walki. Zawieszenie broni wygasło po dwóch tygodniach, ale zostało przedłużone przez Trumpa na bliżej nieokreślony czas.

