Szef jednego z największych koreańskich koncernów technologicznych musi zapłacić 644 mln dolarów byłej żonie

Chey Tae-won, szef koreańskiego giganta SK Group może odetchnąć. Sąd zmienił bowiem wyrok w procesie rozwodowym i nakazał wypłacić jego byłej żonie „zaledwie" 644 miliony dolarów. W pierwszym procesie przyznano jej bowiem aż prawie miliard dolarów

Sąd zmniejszył odszkodowanie, które szef koreańskiego giganta SK Group musi zapłacić po rozwodzie byłej żonie. Fot. EPA/YONHAP COMBO Dostawca: PAP/EPA.

W 2024 r. sąd w Seulu nakazał Chey Tae-wonowi zapłacić 1,38 biliona wonów (czyli około 940 milionów dolarów) jego byłej żonie Roh Soh-yeong, córce byłego prezydenta kraju. Ta suma sprawiła, że lokalne media nazwały rozstanie „rozwodem stulecia" – pisze France24.

Chey odwołał się do koreańskiego Sądu Najwyższego, który nakazał trybunałowi w Seulu na nowo rozpatrzeć sprawę. Nowy sędzia obniżył wartość wypłaty dla byłej żony do 944 miliardów wonów, czyli 644 milionów dolarów. Sprawa nie jest jeszcze jednak zakończona, bo obie strony mogą się odwołać od wyroku do Sądu Najwyższego.

Sąd badał także... podział łapówek

Proces był skomplikowany, bo chodziło nie tylko o podział majątku, ale także o podział... łapówek. Pierwsza instancja zadecydowała bowiem, że „fundusz korupcyjny" w wysokości 30 miliardów wonów, które ojciec żony magnata biznesowego wykorzystał, jako prezydent Korei, do zwiększenia pozycji SK Group w kraju, trzeba zaliczyć do majątku, który panna młoda wniosła do rodziny. Sąd Najwyższy uznał jednak, że ten fundusz został zasilony łapówkami, nie można więc wliczać go do legalnego majątku.

W piątkowym wyroku sąd w Seulu uznał, że Roh ma dostać 1/3 wspólnego majątku, który para zgromadziła podczas małżeństwa. „O ile portfel pozwanego zwiększył się znacząco podczas małżeństwa dzięki jego działalności biznesowej, o tyle powódka pomagała mu w tym, opiekując się domem, dziećmi i biorąc udział w akcjach PR dotyczących SK Group".

Do tego sąd, mimo że częściowo wziął pod uwagę niedawny gwałtowny wzrost kursu akcji pozwanego, oparł ostateczną wycenę udziałów na cenie z kwietnia 2024 r. – a więc sprzed boomu na AI – odrzucając tym samym żądanie powódki, by rozliczyć majątek według aktualnej, znacznie wyższej wartości akcji. Dzięki bowiem boomowi na AI wartość SK Group, do którego należy jeden z trzech największych producentów pamięci na świecie – SK Hynix – mocno wzrosła.