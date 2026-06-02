Szef MS: ustawa o sankcji kredytu darmowego jest niezbędna

Powinniśmy usiąść do okrągłego stołu nad projektem ustawy o sankcji kredytu darmowego (SKD); ta ustawa jest niezbędna – ocenił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

SKD to forma kary nakładanej na skutek uchybień ze strony kredytodawcy. Oznacza, że klient nie musi spłacać całkowitej kwoty kredytu, a jedynie pożyczony kapitał. Zwracane są mu również prowizje i inne już dokonane opłaty.

- Moim zdaniem ustawa (o sankcji kredytu darmowego – red.) jest niezbędna, więc ja jako minister odpowiedzialny za całość tego systemu wymiaru sprawiedliwości postuluję, żebyśmy dzisiaj usiedli do okrągłego stołu nad projektem ustawy o SKD – powiedział minister. Według niego puszczenie tego „na żywioł w sądach” mogłoby „zabić system (sądownictwa – red.)”, który jest na granicy wytrzymałości.

Dodał, że w przypadku spraw frankowych konsumentom obiecano kiedyś ustawę frankową, „ale nikt nie miał dość odwagi, żeby tę ustawę przeforsować”. Jak stwierdził, doprowadziło to do „zapaści w sprawach cywilnych”, a w efekcie sprawy frankowe zatykają system. – Widzimy, że na razie nie ma ich końca. (...) Powinniśmy być mądrzejsi przy tym SKD i próbować - powiedział minister.

– Moim zdaniem przegapiliśmy czas z frankami i tutaj winię za to i polityków i tych, którzy agresywnie wspierali konsumentów, ale także banki – ocenił.

Rząd pogrzebał prace nad ustawą o kredycie konsumenckim. Proces rusza od zera

Jak informował w drugiej połowie maja minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek, prowadzone przez UOKiK prace nad projektem ustawy o kredycie konsumenckim zostały wstrzymane, a rząd rozpocznie prace nad własnym projektem od nowa. Projekt ten dotyczył m.in. sankcji kredytu darmowego. „Musimy to zrobić szybko, ale kluczowe jest wyeliminowanie ryzyka nadregulacji i prawidłowe implementowanie wymagań UE” – napisał Berek.

Planowana regulacja spotkała się z krytyką m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, która zarzucała, że konsultacje tej regulacji miały charakter iluzoryczny, a sam projekt w wielu miejscach daleko wykraczał poza ramy zakreślone w Brukseli. Wątpliwości Komisji budziła kwestia sankcji kredytu darmowego oraz badania zdolności kredytowej. Zaproponowanym rozwiązaniom sprzeciwiał się także sektor bankowy, który – podobnie jak KNF – miał zastrzeżenia do kwestii SKD.

Projektowana ustawa rozszerzała obecny katalog obowiązków, których naruszenie podlega SKD, a także wprowadzała kilka form tej sankcji. Przykładowo w przypadku, gdy kredyt zostałby przyznany bez złożenia wniosku i jednoznacznej zgody konsumenta, nowe przepisy miały wprowadzić sankcję kredytu darowanego. Poza tym obecnie obowiązująca SKD miałaby mieć zastosowanie, gdy bank udzielił kredytu bez zbadania zdolności kredytowej konsumenta.

Sejm uchwalił ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie przez sądy tzw. spraw frankowych w ubiegły piątek. Teraz regulacja trafi do Senatu. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek spłacania rat przez kredytobiorcę byłby wstrzymywany z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi pozwu – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Chodzi o to, aby rozwiązanie takie miało charakter automatyczny, czyli nie wymagało wydawania orzeczeń ani zarządzeń.

Źródło: PAP