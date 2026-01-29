Szef MSZ: balony przemytnicze z Białorusi to kolejna odsłona wojny hybrydowej

Radosław Sikorski ocenił, że balony przemytnicze wysyłane nad Polskę to kolejna odsłona wojny hybrydowej w wykonaniu Białorusi. W nocy ze środy na czwartek obiekty wleciały na teren kraju. Służby prowadzą czynności w sprawie.

– Białoruś prowadzi wojnę hybrydową z naszym krajem. To jest kolejna odsłona tej wojny. Przedtem balony wysyłali w kierunku Litwy, teraz bardziej w naszym kierunku. To pokazuje naturę reżimu, taki splot bezpieczniacko-mafijny, bo to część i polityki zagranicznej, i jakieś brudne pieniądze. Z takim sąsiadem mamy do czynienia – powiedział w czwartek w Brukseli wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Bierze on udział w spotkaniu unijnych ministrów.

Spytany o szanse na nałożenie kolejnych sankcji na Białoruś szef MSZ przypomniał, że Mińsk uwolnił niedawno więźniów politycznych, choć nie wszystkich.

– To jest trudne sąsiedztwo. Wiemy to od 35 lat – dodał.

W nocy ze środy na czwartek do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały obiekty znad Białorusi. Nad ranem Straż Graniczna poinformowała, że były to balony przemytnicze. Dowództwo Operacyjne RSZ stwierdziło, że „tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym”. Służby prowadzą czynności w sprawie. Zaznaczyły jednak, że obiekty nie stanowiły zagrożenia.

Źródło: PAP