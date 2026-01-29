Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.01.2026
NEWSROOM XYZ
29.01.2026 13:36

Szef MSZ: balony przemytnicze z Białorusi to kolejna odsłona wojny hybrydowej

Radosław Sikorski ocenił, że balony przemytnicze wysyłane nad Polskę to kolejna odsłona wojny hybrydowej w wykonaniu Białorusi. W nocy ze środy na czwartek obiekty wleciały na teren kraju. Służby prowadzą czynności w sprawie.

Białoruś prowadzi wojnę hybrydową z naszym krajem. To jest kolejna odsłona tej wojny. Przedtem balony wysyłali w kierunku Litwy, teraz bardziej w naszym kierunku. To pokazuje naturę reżimu, taki splot bezpieczniacko-mafijny, bo to część i polityki zagranicznej, i jakieś brudne pieniądze. Z takim sąsiadem mamy do czynienia – powiedział w czwartek w Brukseli wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Bierze on udział w spotkaniu unijnych ministrów.

Spytany o szanse na nałożenie kolejnych sankcji na Białoruś szef MSZ przypomniał, że Mińsk uwolnił niedawno więźniów politycznych, choć nie wszystkich.

To jest trudne sąsiedztwo. Wiemy to od 35 lat – dodał.

W nocy ze środy na czwartek do polskiej przestrzeni powietrznej wleciały obiekty znad Białorusi. Nad ranem Straż Graniczna poinformowała, że były to balony przemytnicze. Dowództwo Operacyjne RSZ stwierdziło, że „tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym”. Służby prowadzą czynności w sprawie. Zaznaczyły jednak, że obiekty nie stanowiły zagrożenia.

Źródło: PAP

Sikorski: armia Unii nierealistyczna, ale można by stworzyć „legion europejski”
Na zdjęciu wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski
Radosław Sikorski uważa, że balony przemytnicze wysyłane nad Polskę to kolejna odsłona wojny hybrydowej.
Fot. PAP/Leszek Szymański