Szefowa KE: UE i Francja zawrą umowę o pożyczce w wys. 15 mld euro w ramach programu SAFE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała przed rozpoczęciem szczytu G7 w Évian, że w środę Unia Europejska i Francja podpiszą porozumienie o pożyczce o wartości ponad 15 mld euro w ramach unijnego programu SAFE.

— Dzięki silnemu przemysłowi obronnemu Francja jest kluczowym graczem w systemie bezpieczeństwa Europy. SAFE pomaga państwom członkowskim wzmacniać potencjał obronny, wspierać przemysł zbrojeniowy oraz Ukrainę — powiedziała von der Leyen podczas konferencji prasowej w Évian.

Szefowa KE wyraziła także zadowolenie z ogłoszonego wstępnego porozumienia między USA i Iranem.

— Priorytetem jest teraz jego wdrożenie. Cieśnina Ormuz musi zostać ponownie otwarta, a swoboda żeglugi przywrócona — bez opłat. Ma to kluczowe znaczenie dla stabilności regionu oraz gospodarki globalnej — podkreśliła.

Dodała, że porozumienie powinno otworzyć drogę do szerszych rozmów i doprowadzić do zakończenia irańskiego programu balistycznego.

Pytana o możliwość zniesienia sankcji wobec Iranu, von der Leyen przypomniała, że zostały one wprowadzone w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka i rozwój broni masowego rażenia.

— Zasadą sankcji jest to, że ich zniesienie wymaga rzeczywistej zmiany zachowania. Jeśli zmiana ta będzie wiarygodna i możliwa do zweryfikowania, możliwe będzie ich cofnięcie — zaznaczyła.

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Odnosząc się do sytuacji Ukrainy, szefowa KE wskazała, że od czasu poprzedniego szczytu G7, który odbył się w czerwcu 2025 roku w Kanadzie, sytuacja na froncie uległa zmianie. Jednocześnie — jak podkreśliła — Rosja odczuwa skutki sankcji nałożonych przez UE, a jej gospodarka wojenna jest w coraz trudniejszym położeniu. Przypomniała również o decyzji UE dotyczącej otwarcia pierwszego tzw. klastra negocjacyjnego z Ukrainą, oceniając, że kraj ten poczynił „znaczące postępy w reformach”.

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Instrument SAFE to unijny program mający na celu wzmocnienie zdolności obronnych państw członkowskich. Zakłada on łącznie 150 mld euro wsparcia, m.in. w formie niskooprocentowanych pożyczek, przeznaczonych przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego — zwłaszcza produkowanego w Europie. Program ma pomóc w zwiększeniu mocy produkcyjnych przemysłu obronnego, przyspieszeniu dostaw oraz uzupełnieniu luk w zdolnościach militarnych.

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Źródło: PAP