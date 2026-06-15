Izraelskie media: Iran dodał do umowy z USA zapis o „opłatach za usługi morskie”

Tuż przed ogłoszeniem porozumienia z USA Iran dodał do niego klauzulę dotyczącą „opłat za usługi morskie” w cieśninie Ormuz – podał portal Times of Israel, powołując się na irańskie media. Według nich oznacza to, że Waszyngton zgodził się na pobieranie przez Iran opłat od statków.

W ostatnich momentach negocjacji tekst wstępnego porozumienia został zmieniony, aby jasno i wyraźnie podkreślić kwestię irańsko-omańskiej zwierzchności nad cieśniną Ormuz – powiadomiła półoficjalna irańska agencja informacyjna Fars, powołując się na dobrze poinformowane źródło.

Zdaniem Fars „użycie terminu »usługi morskie« oznacza, że Stany Zjednoczone zaakceptowały, iż na rzecz Iranu uiszczane będą opłaty”.

Treść uzgodnionego wstępnego porozumienia nie została dotąd opublikowana. Przekazana przez Fars informacja stoi w sprzeczności z wypowiedzią prezydenta USA Donalda Trumpa, który na swoim portalu Truth Social zapowiedział „bezpłatne otwarcie cieśniny Ormuz”.

Wcześniej media podawały sprzeczne informacje na temat zapisów porozumienia, a w piątek Donald Trump oskarżył władze w Iranie o rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat umowy. O irańskich decydentach powiedział, że „nie da się prowadzić (z nimi – przyp. red.) uczciwych rozmów” oraz że „nie działają w dobrej wierze”.

Wstępne porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. Ma obowiązywać przez 60 dni. W tym czasie strony mają podjąć rozmowy na temat najtrudniejszych kwestii, m.in. irańskiego programu atomowego.

Iran zablokował ruch w Ormuzie w pierwszych dniach wojny rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem. Przedtem przez cieśninę przepływała jedna piąta światowego eksportu ropy i skroplonego gazu ziemnego. Od wybuchu konfliktu irańskie władze wielokrotnie mówiły o przejęciu przez kraj kontroli nad Ormuzem oraz o pobieraniu opłat od statków chcących przepłynąć przez cieśninę.

Do Iranu należy północny brzeg cieśniny, południowy jest częścią Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Omanu.

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Źródło: PAP