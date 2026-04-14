Sześć konsorcjów chce budować pierwszy odcinek KDP w Polsce. Umowa zostanie zawarta pod koniec przyszłego roku

17 firm, tworzących 6 konsorcjów, chce budować pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Umowa na 13-kilometrowy odcinek od Kotowic do Portu Polska ma być podpisana w ostatnim kwartale 2027 r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w ramach dialogu konkurencyjnego na prace projektowe i wybudowanie złożyli: Budimex, konsorcjum ZUE, Duna Polska, POLAQUA, konsorcjum TORPOL, MIRBUD, KOBYLARNIA, konsorcjum Trakcja, PORR, konsorcjum Mostostal Warszawa, NDI, NDI SOPOT, INTERCOR oraz konsorcjum Gülermak, Track Tec Construction, UNIBEP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.

– To pierwsze postępowanie na budowę linii KDP nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotychczasowy przebieg tego postępowania wpisuje się w cel wspierania rozwoju polskich firm i lokalnych miejsc pracy. W kolejnych postępowaniach kolejowych także liczymy na duży udział rodzimych firm, a co za tym idzie znaczący impuls dla polskiej gospodarki – tłumaczy Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Spółka będzie teraz oceniać i analizować wnioski. Potem ruszy kolejny etap postępowania, czyli dialog konkurencyjny z potencjalnymi wykonawcami. Może do niego dopuścić wszystkich, którzy złożyli oferty.

Oto kryteria wyboru wykonawcy

Podstawowym kryterium wyboru jest doświadczenie w robotach budowlanych. Do tego kluczowa kadra musi znać język polski. Kryteriami oceny ofert w samym postępowaniu będą cena i gwarancja. Rozstrzygnięcie dialogu, wybór wykonawcy i podpisanie umowy CPK planuje na czwarty kwartał 2027 r.

– W najbliższych miesiącach zamierzamy w ramach inwestycji Port Polska uruchomić kolejne postępowania dla budowy odcinka KDP między Warszawą i Łodzią. Łącznie mamy w planach jeszcze pięć odcinków, które wraz z fragmentem od Kotowic do węzła lotniskowego złożą się na około 120 km nowych torów z prędkością projektową 350 km/h – wyjaśnia Piotr Rachwalski z zarządu CPK.

Odcinek Kotowice – lotnisko to część linii "Y", która połączy Warszawę, Wrocław, Poznań i Łódź. Pociągi mają po niej jeździć z prędkością do 350 km/h. Planowane są też odcinki od Warszawy Zachodniej do Kotowic, od lotniska do Węzła Bolimowskiego, sam węzeł, kolejny odcinek od niego do Brzezin i z Brzezin do Łodzi. Spółka złożyła już 12 wniosków o decyzję lokalizacyjną, a w listopadzie 2025 r. zaakceptowano pierwszy z nich.

Odcinek Łódź – Warszawa ma być oficjalnie otwarty w 2032 r., razem z lotniskiem. W 2035 r. pasażerowie będą mogli dojechać KDP do Poznania i Wrocławia.