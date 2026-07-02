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NEWSROOM XYZ
02.07.2026 07:03

Szwecja. Google ma wypłacić miliardowe odszkodowanie dla Klarny

Szwedzki sąd nakazał Google'owi wypłacenie 1,3 mld euro na rzecz spółki należącej do Klarny. „To najwyższe tego typu odszkodowanie w historii Szwecji” – mówi urzędniczka. Google sugeruje odwołanie.

Spółka PriceRunner pozwała Google w 2022 r. – tym samym, w którym przejęła ją Klarna. Firma domagała się odszkodowania za manipulowanie przez Google wynikami wyszukiwania. Żądała 7 mld euro za utracone zyski w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii.

W środę szwedzki sąd zgodził się z istotą zarzutów, uznając, że Google przez wiele lat nielegalnie faworyzował własną usługę zakupową wobec porównywarki cen PriceRunner. Przyznał spółce odszkodowanie w wysokości 1,3 mld euro. Klarna zapewnia jednak, że wraz z odsetkami kwota sięgnie 1,75 mld euro.

Ostateczna kwota, którą będzie mogła dysponować spółka, zostanie jednak pomniejszona o udziały należne byłym akcjonariuszom PriceRunner, koszt procesu i podatki.

„Odszkodowanie to, pomimo faktu, że firma PriceRunner nie odniosła pełnego sukcesu w swojej sprawie, jest bez wątpienia największym odszkodowaniem, jakie kiedykolwiek zasądzono w szwedzkiej sprawie dotyczącej konkurencji” – powiedziała radca Linda Kullberg, urzędniczka sądowa.

Google może się odwołać

Google zapewnia jednak, że od 2017 r. zmienił działanie wyszukiwarki, która teraz wspiera rozwój porównywarek.

Nie zgadzamy się z decyzją sądu, analizujemy ją i rozważymy dostępne nam opcje prawne” – powiedział rzecznik koncernu.

Oznacza to, że Klarna najprawdopodobniej nie otrzyma szybko pieniędzy.

Możemy spodziewać się, że postępowanie odwoławcze potrwa ponad rok, a prawdopodobnie nawet kilka lat” – powiedział agencji Reuters doradca prawny firmy Klarna Pontus Scherp.

W 2017 r. unijna komisarz ds. konkurencji nałożyła na Google grzywnę za nieuczciwe uzyskiwanie przewagi przez wykorzystywanie swojej usługi porównywania cen. W 2021 r. Google przegrał apelację. Efektem był wysyp pozwów od europejskich firm.

Uzyskane przez Klarnę odszkodowanie jest dotąd najwyższym. Wciąż trwa jednak kilka spraw, w tym włoskiej spółki Moltiply, która domaga się 3 mld euro odszkodowania.

Źródło: Reuters, XYZ

Google ograniczyło koncernowi Meta dostęp do Gemini
Na zdjęciu siedziba Google w Dublinie w Irlandii
Szwedzki sąd nakazał Google'owi wypłacenie 1,3 mld euro na rzecz spółki należącej do Klarny.
Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
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