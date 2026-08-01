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01.08.2026 13:47

Szybciej o 80 dni, taniej o 2 mln dolarów. Jak AI wspiera cyberbezpieczeństwo

Firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję do wspierania swoich zabezpieczeń potrafią usunąć cyberprzestępców z infrastruktury nawet o 80 dni szybciej – wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego i KPMG. Przekłada się to przeciętnie na oszczędności rzędu 2 mln dolarów.

postać na tle monitorów
Sama technologia nie wystarczy. Kluczem do sukcesu jest równowaga między automatyzacją a ludzkim osądem – wskazuje Michał Kurek. Fot. Getty Images

Ponad 3/4 firm używa AI do wspierania cyberbezpieczeństwa, niemal 9/10 zespołów ds. ochrony przed cyfrowymi zagrożeniami inwestuje w agentów AI, ale ponad połowa organizacji skarży się na niedobór wykwalifikowanych specjalistów – czytamy w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego i KPMG.

Tymczasem szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala usunąć cyberprzestępców z infrastruktury przeciętnie o 80 dni szybciej. Obniża też straty średnio o 1,9 mln dolarów.

AI pomaga rozpoznawać luki w systemach, zapobiegać zagrożeniom, a także reagować na nie. Jest to o tyle istotne, że cyberprzestępcy także coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję.

– Paradoks, z którym mierzy się dziś każdy dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, polega na tym, że AI jednocześnie rozwiązuje problem przeciążenia zespołów bezpieczeństwa i tworzy nowe wektory ryzyka, których jeszcze rok temu nie było. Organizacje, które już dziś inwestują w odpowiedzialne wdrożenie AI, zyskują realną przewagę: szybciej wykrywają zagrożenia, sprawniej reagują na incydenty i skuteczniej wykorzystują ograniczone zasoby – mówi Michał Kurek, szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

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Sama technologia nie wystarczy

Jednocześnie rośnie znaczenie nadzoru nad AI. „W obszarach wysokiego ryzyka decyzje o trwałych konsekwencjach nadal powinny pozostawać pod pełną kontrolą człowieka” – czytamy.

Sama technologia nie wystarczy. Kluczem do sukcesu jest równowaga między automatyzacją a ludzkim osądem – wskazuje Michał Kurek.

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Zdaniem ekspertów sukces wdrożenia AI zależy od gotowości organizacji. Wymaga to analiz, pilotaży i budowania zaufania do technologii przy jednoczesnym zachowaniu świadomości jej ograniczeń. Eksperci radzą rozwijać procedury awaryjne oraz regularnie testować scenariusze działania na wypadek niedostępności systemów AI.

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