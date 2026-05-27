Tajwan i Polska rozszerzają współpracę w zakresie systemów bezzałogowych i technologii

Ponad 60 proc. tajwańskiego eksportu związanego z systemami bezzałogowymi do Europy trafia do Polski, co oznacza, że nasz kraj staje się jednym z najważniejszych partnerów Tajwanu w europejskim sektorze dronowym – oceniają przedstawiciele tajwańskiej administracji oraz polskiej branży systemów bezzałogowych.

– Tajwan posiada obecnie jeden z najbardziej kompleksowych ekosystemów technologicznych w Azji dla rozwoju UAV, integrujący produkcję półprzewodników, infrastrukturę ICT, zastosowania AI oraz inżynierię precyzyjną. Tajwan pracuje nad dalszym wzmacnianiem integracji systemów bezzałogowych, kompetencji software’owych, cyberbezpieczeństwa oraz zaufanych łańcuchów dostaw przez współpracę międzynarodową – powiedział Wu Tsung-tsong, przewodniczący Industrial Technology Research Institute (ITRI).

Drony to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu

Według danych branżowych w 2025 r. wartość tajwańskiego eksportu dronów i komponentów UAV przekroczyła 54,8 mln dolarów, podczas gdy globalny rynek związany z technologiami bezzałogowymi może osiągnąć wartość nawet 1 bln TWD w ciągu najbliższych pięciu lat.

Polska w ostatnich latach stała się jednym z europejskich liderów wykorzystania dronów zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i związanych z bezpieczeństwem.

– Wierzymy, że ten rok może być przełomowy pod względem współpracy. Chcemy eksportować nasze doświadczenie, kreatywność i know-how, a jednocześnie doceniamy możliwość zakupu tajwańskich rozwiązań, które mogą pomóc dywersyfikować źródła technologii. Mam nadzieję, że podczas Taiwan Expo polskie i tajwańskie firmy podpiszą kolejne kontrakty. Jestem przekonany, że zarówno w Polsce, jak i na Tajwanie powstaną wspólne fabryki oraz projekty wprowadzające nowe rozwiązania na rynek – mówi Robert Fintak, prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

Coraz większego znaczenia nabiera również rozwój rozwiązań edge AI – sztucznej inteligencji działającej bezpośrednio na urządzeniach. Dzięki temu nowoczesne drony mogą samodzielnie analizować obrazy w czasie rzeczywistym, wykrywać przeszkody i prowadzić autonomiczne misje bez konieczności stałej komunikacji z centrum operacyjnym.

Technologie te znajdują zastosowanie nie tylko w sektorze bezpieczeństwa, ale również w energetyce, logistyce, monitoringu środowiska i inteligentnym rolnictwie.

Taiwan Expo 2026 in Europe w Warszawie w dniach 22–24 czerwca

Polskie firmy liczą na podpisanie kolejnych kontraktów podczas Taiwan Expo 2026 in Europe, które odbędzie się w Warszawie w dniach 22–24 czerwca. To jedno z kluczowych wydarzeń promujących tajwańską gospodarkę i innowacje na rynkach międzynarodowych.

Wydarzenie łączy targi branżowe z forum, podczas którego tajwańscy i polscy przedstawiciele biznesu, samorządów i organizacji rządowych będą rozmawiać o rozszerzaniu współpracy bilateralnej.

Taiwan Expo 2026 in Europe jest organizowane przez International Trade Administration, MOEA (TITA), a realizowane przez Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Źródło: PAP