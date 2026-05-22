Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.05.2026
NEWSROOM XYZ
22.05.2026 11:42

Tauron dostał 65 mln zł pożyczki z KPO. Pieniądze pójdą na oświetlenie

Spółka Tauron Nowe Technologie pozyskała za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w wysokości 65 mln zł z KPO. Dofinansowanie pozwoli firmie zmodernizować punkty oświetleniowe i dołożyć nowe.

Tauron Nowe Technologie zamierza wydać 65 mln zł pochodzące z pożyczki na modernizację punktów oświetleniowych i dobudowę nowych. „Mowa o ponad 55 tysiącach opraw w energooszczędnej technologii LED” – mówią przedstawiciele spółki.

Prace są częścią strategicznego celu spółki. Chodzi o wzrost efektywności ekonomicznej i środowiskowej oświetlenia. Do 2035 r. całość sieci oświetleniowej spółki – ponad 600 tys. punktów – ma być energooszczędna.

Te 600 tys. punktów pozwala firmie Tauron Nowe Technologie obsługiwać oświetlenie uliczne dla gmin, spółek miejskich i spółdzielni mieszkaniowych. Spółka świadczy też usługi konserwacji i modernizacji, także na infrastrukturze należącej do klientów.

Źródło: PAP

Enea pozyskała pożyczkę z KPO. Ponad 400 mln zł na fotowoltaikę
Tauron Nowe Technologie zamierza wydać 65 mln zł na modernizację punktów oświetleniowych i dobudowę nowych.
Fot.: Tauron
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Czy AI zlikwiduje kolejki do lekarzy? Założyciel Jutro Medical o rewolucji w ochronie zdrowia (WYWIAD)
O chorobie, która zainspirowała go do zrobienia „najmniej startupowego startupu, jaki można sobie wyobrazić”. O wyjeździe do Cambridge, który pozwolił odzyskać wiarę we własne możliwości. I o…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat Technologia
Widmo strajku nad Samsungiem. Ceny elektroniki mogą wzrosnąć
Związkowcy w Samsung Electronics grożą największym strajkiem w historii firmy. Spór o udział pracowników w zyskach może uderzyć nie tylko w koreański koncern, ale też w globalny rynek czipów,…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Najszybszy wzrost na rynku i podwojony zysk. Vienna Life zbliża się do podium
Ubezpieczenia inwestycyjne tracą na znaczeniu, a Polacy szukają realnego zabezpieczenia na wypadek choroby czy wypadku. Vienna Life pod okiem Tomasza Borowskiego wykorzystuje ten trend i szykuje…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Plan, który zmieni oblicze polskiej kolei. Jego realizacja będzie kosztować setki miliardów złotych
Zintegrowana Sieć Kolejowa (ZSK), długoterminowy plan rozwoju infrastruktury, będzie miał premierę już w czerwcu. Ma zmienić kształt sieci kolei. O projekcie, jak powstawał i ile osób było w niego…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Orange rusza do walki o częstotliwości 6GHz. Testy wypadły obiecująco
Dwa razy szybszy internet? To możliwe. Udowodniły to testy Orange. Przedstawiciele telekomu przyznają, że częstotliwości to rzadkie dobro, o które wszyscy rywalizują. Firma rozwija też technologie…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Przełomowy wyrok w sprawie sędziów. Odmowa powołania nie może być arbitralna
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. Sprawa dotyczy decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec kandydatów na sędziów ze stycznia 2008 r.…
21.05.2026