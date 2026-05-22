Tauron dostał 65 mln zł pożyczki z KPO. Pieniądze pójdą na oświetlenie

Spółka Tauron Nowe Technologie pozyskała za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w wysokości 65 mln zł z KPO. Dofinansowanie pozwoli firmie zmodernizować punkty oświetleniowe i dołożyć nowe.

Tauron Nowe Technologie zamierza wydać 65 mln zł pochodzące z pożyczki na modernizację punktów oświetleniowych i dobudowę nowych. „Mowa o ponad 55 tysiącach opraw w energooszczędnej technologii LED” – mówią przedstawiciele spółki.

Prace są częścią strategicznego celu spółki. Chodzi o wzrost efektywności ekonomicznej i środowiskowej oświetlenia. Do 2035 r. całość sieci oświetleniowej spółki – ponad 600 tys. punktów – ma być energooszczędna.

Te 600 tys. punktów pozwala firmie Tauron Nowe Technologie obsługiwać oświetlenie uliczne dla gmin, spółek miejskich i spółdzielni mieszkaniowych. Spółka świadczy też usługi konserwacji i modernizacji, także na infrastrukturze należącej do klientów.

