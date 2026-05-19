Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.05.2026
NEWSROOM XYZ
19.05.2026 15:48

Czy asystent AI skróci kolejki do lekarzy? Technologia ElevenLabs pomoże NFZ

Polska wprowadzi tego lata w systemie centralnej e-rejestracji asystenta głosowego wspieranego przez ElevenLabs i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – przekazał współzałożyciel firmy ElevenLabs Mati Staniszewski.

„Polska bada nowe, skuteczne sposoby wprowadzenia asystentów głosowych do usług publicznych. Tego lata rząd wprowadza asystenta głosowego – z dumą wspieranego przez
ElevenLabs i NFZ – do krajowego systemu opieki zdrowotnej (centralna e-rejestracja)" – napisał Mati Staniszewski na portalu X.

Jak dodał, asystent będzie dzwonił do pacjentów posiadających jedynie stacjonarny numer telefonu z przypomnieniem o wizytach. Będzie również w razie potrzeby pomagał przełożyć termin wizyty. „Przy 40 mln wizyt rocznie i wskaźniku nieobecności rzędu 10–20 proc., może to znacznie poprawić dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców całej Polski" – skomentował współzałożyciel ElevenLabs.

Rozwiązanie oparte na technologii ElevenLabs dostarczy SoftBlue

Umowę z podlegającym resortowi zdrowia Centrum e-Zdrowia (CeZ) na dostarczenie systemu asystenta AI dla centralnej e-rejestracji podpisała notowana na NewConnect spółka SoftBlue. Rozwiązanie wdrażane przez SoftBlue będzie wykorzystywało technologię ElevenLabs. Wykorzystanie właśnie tej technologii ma „zwiększyć naturalność wypowiedzi, płynność dialogu oraz jakość komunikacji głosowej w projekcie wymagającym wysokiej skalowalności i stabilności operacyjnej" – podaje spółka.

Wartość umowy podpisanej przez SoftBlue wynosi blisko 23,6 mln zł brutto, a realizacja i utrzymanie systemu obejmą okres 60 miesięcy – podała spółka w komunikacie prasowym. Wdrożenie działającego systemu zaplanowane jest na lipiec 2026 r.

Centralna e-rejestracja docelowo ma obejmować wizyty u wszystkich specjalistów

Centralna e-rejestracja to usługa umożliwiająca zapisywanie się online na badania i wizyty u lekarza specjalisty. Od 1 stycznia korzystają z niej placówki oferujące badania mammograficzne, testy HPV HR oraz konsultacje kardiologiczne. Od 1 sierpnia 2026 r. będzie można rejestrować się online na wizytę u angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc. Docelowo usługa ma objąć wszystkie konsultacje u specjalistów.

ElevenLabs to firma założona w 2022 r. przez Polaków: Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. W ostatnich lata stała się światowym liderem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji audio. Specjalizuje się w tworzeniu realistycznych syntezatorów mowy (text-to-speech) oraz oprogramowania opartego na deep learning.

W lutym spółka ElevenLabs ogłosiła rundę finansowania w wysokości 500 mln dolarów i osiągnęła wycenę niemal 40 mld zł. W maju startup podał, że osiągnął poziom 500 mln dolarów rocznych przychodów.

Polecamy:

Technologia ElevenLabs w NFZ. Współzałożyciel firmy Mati Staniszewski poinformował, że asystent AI zadzwoni z przypomnieniem o wizycie. Fot. Albert Zawada/PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Mniej żołnierzy USA w Polsce. Co z naszym bezpieczeństwem?
Wojsk amerykańskich w Polsce będzie mniej, a rząd i prezydent zostali tym zaskoczeni. Decyzja może pochodzić od sekretarza obrony USA, Pete’a Hegsetha i stawia pod dużym znakiem zapytania…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zwolnienia w krakowskich centrach usług. „Element globalnej zmiany działania firm”
Zlokalizowane w Krakowie centra biznesowe redukują zatrudnienie. Sektor usług dla biznesu od lat stanowi fundament lokalnego rynku pracy. – Miasto nie traci swojej pozycji, lecz przechodzi do…
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma w sercu projektu big techów. RedStone obsłuży płatności przyszłości, także między agentami AI
Polski RedStone znalazł się w centrum jednego z najambitniejszych projektów płatniczych ostatnich lat. Projekt Tempo, rozwijany przez Stripe i Paradigm, zebrał setki milionów dolarów od gigantów…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura Recenzja Społeczeństwo
Krótka rozprawa Wójta i Pana. Piketty dociska, Sandel musi się tłumaczyć (RECENZJA)
Książka „Równość. Dlaczego jest ważniejsza, niż myślisz” nie jest ani odkrywcza, ani przełomowa – „disruptive” to ostatnie, co może przyjść na myśl. A jednak czyta się ją z przyjemnością, jaką daje…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Brak REIT-ów w Polsce to błąd. Rynek musi radzić sobie sam
Polska nadal nie ma REIT-ów. Rynek tworzy więc quasi-REIT-y i nowe modele inwestowania w nieruchomości komercyjne.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Gucci, Louis Vuitton i Hermès na wyprzedaży. Luksus w kryzysie
Producenci dóbr luksusowych przeżywają trudne chwile. Ten rok miał być dla nich czasem odbudowy. Ostatecznie stał się czasem załamania. Mimo delikatnego odbicia notowania są na wyjątkowo niskim…
18.05.2026