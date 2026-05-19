Czy asystent AI skróci kolejki do lekarzy? Technologia ElevenLabs pomoże NFZ

Polska wprowadzi tego lata w systemie centralnej e-rejestracji asystenta głosowego wspieranego przez ElevenLabs i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – przekazał współzałożyciel firmy ElevenLabs Mati Staniszewski.

„Polska bada nowe, skuteczne sposoby wprowadzenia asystentów głosowych do usług publicznych. Tego lata rząd wprowadza asystenta głosowego – z dumą wspieranego przez

ElevenLabs i NFZ – do krajowego systemu opieki zdrowotnej (centralna e-rejestracja)" – napisał Mati Staniszewski na portalu X.

Poland is exploring powerful new ways to bring voice agents into public services.



This summer, the government is rolling out a voice agent for the national healthcare system (Centralna e-Rejestracja) - proudly powered by @ElevenLabs and supported by NFZ.



The agent calls… — Mati Staniszewski (@mati) May 18, 2026

Jak dodał, asystent będzie dzwonił do pacjentów posiadających jedynie stacjonarny numer telefonu z przypomnieniem o wizytach. Będzie również w razie potrzeby pomagał przełożyć termin wizyty. „Przy 40 mln wizyt rocznie i wskaźniku nieobecności rzędu 10–20 proc., może to znacznie poprawić dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców całej Polski" – skomentował współzałożyciel ElevenLabs.

Rozwiązanie oparte na technologii ElevenLabs dostarczy SoftBlue

Umowę z podlegającym resortowi zdrowia Centrum e-Zdrowia (CeZ) na dostarczenie systemu asystenta AI dla centralnej e-rejestracji podpisała notowana na NewConnect spółka SoftBlue. Rozwiązanie wdrażane przez SoftBlue będzie wykorzystywało technologię ElevenLabs. Wykorzystanie właśnie tej technologii ma „zwiększyć naturalność wypowiedzi, płynność dialogu oraz jakość komunikacji głosowej w projekcie wymagającym wysokiej skalowalności i stabilności operacyjnej" – podaje spółka.

Wartość umowy podpisanej przez SoftBlue wynosi blisko 23,6 mln zł brutto, a realizacja i utrzymanie systemu obejmą okres 60 miesięcy – podała spółka w komunikacie prasowym. Wdrożenie działającego systemu zaplanowane jest na lipiec 2026 r.

Centralna e-rejestracja docelowo ma obejmować wizyty u wszystkich specjalistów

Centralna e-rejestracja to usługa umożliwiająca zapisywanie się online na badania i wizyty u lekarza specjalisty. Od 1 stycznia korzystają z niej placówki oferujące badania mammograficzne, testy HPV HR oraz konsultacje kardiologiczne. Od 1 sierpnia 2026 r. będzie można rejestrować się online na wizytę u angiologa lub chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, nefrologa, neonatologa i lekarza chorób płuc. Docelowo usługa ma objąć wszystkie konsultacje u specjalistów.

ElevenLabs to firma założona w 2022 r. przez Polaków: Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. W ostatnich lata stała się światowym liderem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji audio. Specjalizuje się w tworzeniu realistycznych syntezatorów mowy (text-to-speech) oraz oprogramowania opartego na deep learning.

W lutym spółka ElevenLabs ogłosiła rundę finansowania w wysokości 500 mln dolarów i osiągnęła wycenę niemal 40 mld zł. W maju startup podał, że osiągnął poziom 500 mln dolarów rocznych przychodów.

