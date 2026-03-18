Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.03.2026
NEWSROOM XYZ
18.03.2026 12:08

Tencent przebił oczekiwania analityków. AI pomogła chińskiemu gigantowi technologicznemu

Chiński gigant technologiczny Tencent opublikował swoje wyniki za 2025 rok. Okazało się, że przychody firmy przebiły oczekiwania analityków. Firma skorzystała bowiem z boomu na AI i chmurę.

Tencent osiągnął przychody na poziomie 751,8 miliarda chińskich juanów (ok. 109 miliardów dolarów), rynek zaś oczekiwał przychodów w wysokości 750,7 miliarda juanów. „Osiągnęliśmy zdrowy wzrost w 2025. AI poprawiło nasze reklamy i zwiększyło zainteresowanie klientów naszymi grami. Do tego nasz biznes związany z chmurą przyniósł wzrost przychodów i zysków” – napisał w oświadczeniu Ma Huateng, prezes i dyrektor zarządzający Tencent. Jak dodał, firma chce przeznaczyć zyski na zwiększone inwestycje w sztuczną inteligencję – zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, jak i o rekrutację najlepszych specjalistów zajmujących się AI.

Tencent może też być zadowolony z wyników za sam czwarty kwartał 2025 roku. Przychody wzrosły o 13 proc. rdr i osiągnęły 194,4 miliarda juanów, podczas gdy analitycy przewidywali 193,5 miliarda juanów.

Z wyników Tencent widać, że przychody z gier wzrosły o 18 proc. rdr do 164,2 miliarda juanów. Pomogła w tym premiera najnowszej gry Delta Force, jak i oferta klasycznych gier online. W górę poszły też przychody z sieci społecznościowych – Tencent jest bowiem właścicielem WeChat – o 5 proc. rdr do 127,7 miliarda juanów.

O ile to właśnie gry są głównym motorem napędowym wzrostu chińskiego koncernu, to Tencent chce też postawić na rozbudowę swojego biznesu opartego na oferowaniu chmury biznesowej. Firma planowała m.in. rozbudowę swoich centrów danych na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak nie wiadomo, czy ze względu na wojnę USA i Izraela z Iranem oraz ataki Teheranu na kraje arabskie plany te nie zostaną odłożone w czasie.

Wyniki Nvidii przebijają oczekiwania
Siedziba firmy Tencent w Shenzhen
Tencent przedstawił dobre dane za 2025.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje mBanku z silnym wzrostem. Mocne Pepco, Allegro traci. Dzień na GPW 16 marca 2026 r.
Poniedziałek przyniósł wyraźny wzrost akcji mBanku po tym, jak UniCredit ogłosił zamiar objęcia akcji największego akcjonariusza spółki. Na WIG20 dobrze wypadło też Pepco, w przeciwieństwie do Allegro, które zaliczyło najsilniejszy spadek w indeksie. GPW zamyka sesję z umiarkowanymi wzrostami.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Wybory na Węgrzech. Czyja wizja lepsza?
Powoli, zdecydowanymi krokami zbliża się 12 kwietnia, data węgierskich wyborów, które – jak wszystko na to wskazuje – tym razem będą miały znaczenie nie tylko dla Węgier, ale też regionu i całej Europy. A to dlatego, że ukształtowały się tam dwa duże obozy polityczne o zupełnie odmiennych obliczach i wizjach przyszłości.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sojusz gigantów. Allegro i Lux Med rozkręcą usługi medyczne w e-commerce. „Wierzymy w gigantyczny sukces”
Liderzy e-commerce i opieki medycznej połączyli siły, by rozpowszechnić dostęp do zdrowotnych usług. Dla Allegro to element strategii wejścia na wart setki miliardów złotych rynek usług. Grupę Lux Med ma to przybliżyć do miliona indywidualnych klientów. Dla obu firm to dopiero początek.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy zwalnianie „na chłodno” jest możliwe? „Moglibyśmy mieć dużo mniej sporów w sądach”
Zwolnienia na rynku pracy a prawo: jakie są najczęstsze przyczyny zwolnień i jak unikać konfliktów w procesie rozstania.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kaufland Polska celuje w 400 sklepów. „Na ścieżkę rentowności wrócimy w 2027 roku”
Polska jest krajem silnie dyskontowym, a właściciele innych formatów handlowych szukają na siebie pomysłu. Kaufland walczy o polski rynek, inwestuje miliony i planuje otwierać kilkanaście sklepów rocznie. – Chcemy być mostem, który zatrzyma klienta przechodzącego z hipermarketu do dyskontu – mówi Krzysztof Szponder, członek zarządu i dyrektor departamentu zakupu Kaufland Polska.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
16.03.2026