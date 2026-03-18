Tencent przebił oczekiwania analityków. AI pomogła chińskiemu gigantowi technologicznemu

Chiński gigant technologiczny Tencent opublikował swoje wyniki za 2025 rok. Okazało się, że przychody firmy przebiły oczekiwania analityków. Firma skorzystała bowiem z boomu na AI i chmurę.

Tencent osiągnął przychody na poziomie 751,8 miliarda chińskich juanów (ok. 109 miliardów dolarów), rynek zaś oczekiwał przychodów w wysokości 750,7 miliarda juanów. „Osiągnęliśmy zdrowy wzrost w 2025. AI poprawiło nasze reklamy i zwiększyło zainteresowanie klientów naszymi grami. Do tego nasz biznes związany z chmurą przyniósł wzrost przychodów i zysków” – napisał w oświadczeniu Ma Huateng, prezes i dyrektor zarządzający Tencent. Jak dodał, firma chce przeznaczyć zyski na zwiększone inwestycje w sztuczną inteligencję – zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, jak i o rekrutację najlepszych specjalistów zajmujących się AI.

Tencent może też być zadowolony z wyników za sam czwarty kwartał 2025 roku. Przychody wzrosły o 13 proc. rdr i osiągnęły 194,4 miliarda juanów, podczas gdy analitycy przewidywali 193,5 miliarda juanów.

Z wyników Tencent widać, że przychody z gier wzrosły o 18 proc. rdr do 164,2 miliarda juanów. Pomogła w tym premiera najnowszej gry Delta Force, jak i oferta klasycznych gier online. W górę poszły też przychody z sieci społecznościowych – Tencent jest bowiem właścicielem WeChat – o 5 proc. rdr do 127,7 miliarda juanów.

O ile to właśnie gry są głównym motorem napędowym wzrostu chińskiego koncernu, to Tencent chce też postawić na rozbudowę swojego biznesu opartego na oferowaniu chmury biznesowej. Firma planowała m.in. rozbudowę swoich centrów danych na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak nie wiadomo, czy ze względu na wojnę USA i Izraela z Iranem oraz ataki Teheranu na kraje arabskie plany te nie zostaną odłożone w czasie.