Tesla bije prognozy dzięki rekordowym dostawom

Tesla w drugim kwartale 2026 r. dostarczyła 480 126 pojazdów, co stanowi rekord dla tego okresu i wynik o ok. 25 proc. wyższy rok do roku. Rezultat wyraźnie przebił średnie oczekiwania analityków na poziomie 402 776 aut, według danych Visible Alpha.

Produkcja w drugim kwartale wyniosła 451 758 pojazdów, co oznacza, że dostawy przewyższyły produkcję o ponad 28 000 aut. Spółka zmniejszyła tym samym zapasy, które narosły w pierwszych trzech miesiącach roku. Fot. Justin Sullivan/Getty Images

Wyniki spółki wsparło przede wszystkim odbicie w Europie, gdzie popyt wzrósł po ubiegłorocznym spadku. Analitycy wskazują na wyższe ceny paliw, rządowe zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych (EV) oraz szybszą elektryfikację flot firmowych, a także złagodzenie negatywnego sentymentu wobec Elona Muska.

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Produkcja w drugim kwartale wyniosła 451 758 pojazdów, co oznacza, że dostawy przewyższyły produkcję o ponad 28 000 aut. Spółka zmniejszyła tym samym zapasy, które narosły w pierwszych trzech miesiącach roku.

Na wyniki złożyły się różne trendy regionalne. W USA sprzedaż pozostaje pod presją po zniesieniu ulg podatkowych na EV, a analitycy szacują spadki na poziomie co najmniej 10 proc. Chiny odnotowują umiarkowany wzrost dzięki odświeżonej wersji Modelu Y, mimo silnej konkurencji ze strony BYD.

Akcje Tesli w trakcie sesji spadały o ok. 7 proc., mimo wcześniejszego wzrostu o 12 proc. w tygodniu. Analitycy oceniali, że część pozytywnych oczekiwań była już uwzględniona w wycenie rynkowej.

Spółka zapowiedziała publikację wyników finansowych za kwartał na 22 lipca po zamknięciu rynku. Tesla kontynuuje rozwój działalności wykraczającej poza motoryzację, w tym systemów autonomicznej jazdy i sztucznej inteligencji.

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Firma planuje znaczące zwiększenie inwestycji – wydatki kapitałowe mają przekroczyć 25 mld dol. w 2026 roku wobec 8,5 mld dol. rok wcześniej. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na infrastrukturę AI, produkcję baterii, roboty Optimus oraz autonomiczny model Cybercab.

W tym samym czasie mniejszy konkurent Rivian podniósł prognozę rocznych dostaw i również przebił oczekiwania za drugi kwartał, co wskazuje na poprawę nastrojów w części rynku pojazdów elektrycznych mimo wciąż nierównomiernego popytu.

Źródło: Reuters