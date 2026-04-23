Tesla pokazała wyniki za I kwartał 2026 r. Mieszany obraz

Wyniki Tesli za I kwartał 2026 r. pokazują niejednoznaczny obraz. Pomimo wzrostów w ujęciu rocznym część wskaźników wypadła poniżej oczekiwań. Zysk na akcję przebił jednak oczekiwania rynku, co doprowadziło do wzrostu akcji Tesli w handlu pozasesyjnym. Ogłoszenie spółki sprawiło jednak, że jej kurs wytracił wzrosty i zaczął spadać.

W I kw. Tesla uzyskała 477 mln dolarów zysku netto, o 17 proc. więcej r/r. To jednak wynik wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego, który zakładał 595 mln dolarów.

Rozwodniony zysk na akcję (non-GAAP) wyniósł jednak 41 centów, wyraźnie bijąc oczekiwania na poziomie 33 centów.

Przychody sięgnęły za to 22,4 mld dolarów (16 proc. r/r), z czego 16,2 mld dolarów odpowiadała sprzedaż aut. Rynek spodziewał się 22,6 mld dolarów.

Zysk operacyjny wyniósł 0,9 mld dolarów, rosnąc o 136 proc. r/r. Spółka odnotowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 3,9 mld dolarów, o 83 proc. więcej r/r.

Skorygowana EBITDA wzrosła o 30 proc. r/r do 3,7 mld dolarów. Wzrosły też koszty operacyjne – o 36 proc. do 3,8 mld dolarów.

Akcje Tesli tracą wzrosty

Po publikacji wyników akcje Tesli w handlu pozasesyjnym zaczęły drożeć. W pewnym momencie akcje zwyżkowały 4 proc., ale wytraciły wzrosty po tym, jak firma ogłosiła, że tegoroczne wydatki będą o 5 miliardów dolarów wyższe od wcześniejszych prognoz.

Na godz. 7.40 czasu polskiego akcje spółki traciły 1,7 proc.

Dotąd w 2026 r. akcje Tesli spadły o 14 proc.

Sprzedaż aut poniżej oczekiwań

W I kw. Tesla wyprodukowała 408 tys. aut, a sprzedała ich ok. 358 tys. Wyraźnie największą popularnością cieszył się model 3/Y – jego produkcja sięgnęła 395 tys. sztuk, a sprzedaż – ponad 340 tys.

Analitycy oczekiwali jednak dostawy rzędu 370 tys. sztuk, a sam koncern Elona Muska szacował w marcu, że powinna dostarczyć ok. 365 tys. aut.

Przeczytaj więcej: Tesla dostarczyła na rynek mniej samochodów niż spodziewali się analitycy

Wśród kluczowych wydarzeń w I kw. 2026 r. spółka odnotowała otrzymanie zezwolenia na przejazdy RoboTaxi w Dallas i Houston od kwietnia. W tym samym miesiącu Tesla zaczęła wykorzystywać autonomiczne samochody (Full Self-Driving), choć z nadzorem kierowcy, w Holandii. Rozpoczęła też zwiększanie produkcji litu, katod i baterii LFP.

Źródło: XYZ, CNBC, PAP