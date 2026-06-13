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13.06.2026 12:53

„The Athletic”: Chicago Fire chce pozyskać Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma być w trakcje „zaawansowanych rozmów” z władzami Chicago Fire, klubu z amerykańskiej ligi MLS – informuje prestiżowy portal „The Athletic”. Według źródeł serwisu w ten weekend polski piłkarz ma pojawić się w Chicago.

The Athletic” cytuje też trenera Chicago Fire Gregga Berhaltera, który w czwartek w jednym z programów telewizyjnych zasugerował prace nad pozyskaniem Lewandowskiego. – Staramy się pozyskiwać zawodników światowej klasy. Myślę, że twój ojciec mógłby być zadowolony z transferu, nad którym pracujemy – Berhalter zwrócił się do prowadzącej Key Adams, której rodzice są imigrantami z Polski.

Jak wskazuje serwis, Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji, jaki będzie jego następny klub. Przez weekend przedstawiciele Chicago Fire chcą go przekonać do wyboru i mają w planach pokazać mu swój nowoczesny ośrodek treningowy i samo miasto.

Plotki łączące polskiego napastnika z amerykańskim klubem przewijają się od dłuższego czasu. Jak informowaliśmy na naszych łamach w maju, Chicago Fire ma prowadzić negocjacje z Lewandowskim od miesięcy. Amerykański kierunek jest ciekawy z uwagi na potencjał marketingowy. Podobną decyzję podjął m.in. Lionel Messi, gwiazda Interu Miami. Popularność piłki nożnej w USA może jeszcze wzrosnąć po zakończeniu trwającego mundialu.

Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.

W sezonie 2025/26 wystąpił w 46 meczach i strzelił 19 goli. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.

Źródło: PAP, XYZ

Przeczytaj również: Nowa era FC Barcelony. Jak odejście Roberta Lewandowskiego wpłynie na klub?

Robert Lewandowski został globalnym ambasadorem marki Visa.
Robert Lewandowski przyjedzie do Chicago, aby rozmawiać nad swoim ewentualnym transferem do Chicago Fire. Fot. Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images
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