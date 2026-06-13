„The Athletic”: Chicago Fire chce pozyskać Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma być w trakcje „zaawansowanych rozmów” z władzami Chicago Fire, klubu z amerykańskiej ligi MLS – informuje prestiżowy portal „The Athletic”. Według źródeł serwisu w ten weekend polski piłkarz ma pojawić się w Chicago.

„The Athletic” cytuje też trenera Chicago Fire Gregga Berhaltera, który w czwartek w jednym z programów telewizyjnych zasugerował prace nad pozyskaniem Lewandowskiego. – Staramy się pozyskiwać zawodników światowej klasy. Myślę, że twój ojciec mógłby być zadowolony z transferu, nad którym pracujemy – Berhalter zwrócił się do prowadzącej Key Adams, której rodzice są imigrantami z Polski.

Jak wskazuje serwis, Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji, jaki będzie jego następny klub. Przez weekend przedstawiciele Chicago Fire chcą go przekonać do wyboru i mają w planach pokazać mu swój nowoczesny ośrodek treningowy i samo miasto.

Plotki łączące polskiego napastnika z amerykańskim klubem przewijają się od dłuższego czasu. Jak informowaliśmy na naszych łamach w maju, Chicago Fire ma prowadzić negocjacje z Lewandowskim od miesięcy. Amerykański kierunek jest ciekawy z uwagi na potencjał marketingowy. Podobną decyzję podjął m.in. Lionel Messi, gwiazda Interu Miami. Popularność piłki nożnej w USA może jeszcze wzrosnąć po zakończeniu trwającego mundialu.

Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025-26), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów.

W sezonie 2025/26 wystąpił w 46 meczach i strzelił 19 goli. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.

Źródło: PAP, XYZ

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