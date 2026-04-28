The Information: Google i Pentagon podpisały tajną umowę o wykorzystaniu modeli AI

Google podpisał tajne porozumienie z Departamentem Wojny USA – podaje The Information. Dokument ma regulować wykorzystywanie modeli AI firmy do tajnych działań.

Na mocy porozumienia Departament Wojny będzie mógł wykorzystywać AI Google’a do „wszelkich legalnych celów rządowych” – podaje The Information, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Ani holding Alphabet, do którego należy Google, ani Pentagon nie odpowiedziały na razie na prośbę Reutersa o skomentowanie tych doniesień.

W 2025 r. Pentagon zawarł porozumienia z czołowymi firmami AI, m.in. z Anthropic, OpenAI oraz właśnie Google. Wartość każdego z nich opiewała na 200 mld dolarów. Umowę z Departamentem Wojny ma także xAI Elona Muska.

Pentagon chce zachować pełną elastyczność w sferze obronności i nie ryzykować wyposażania systemów uzbrojenia w mało wiarygodne AI – podaje Reuters.

Źrodło: PAP, Reuters