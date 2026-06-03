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NEWSROOM XYZ
03.06.2026 12:18

Thorium Space rusza z IPO. Chce pozyskać 35 mln zł na rozwój

Thorium Space, czyli polski deep tech zajmujący się komunikacją satelitarną, szykuje się do debiutu na NewConnect. Spółka chce zebrać od 30 do 35 mln zł, by wesprzeć komercjalizację swoich autorskich technologii.

– Europa znajduje się dziś w momencie przyspieszonej budowy własnych kompetencji w obszarze secure SATCOM i niezależnej infrastruktury komunikacyjnej. Chcemy i możemy wykorzystać ten moment do komercjalizacji rozwijanych technologii oraz budowy pozycji europejskiego dostawcy rozwiązań i komponentów dla rynku komunikacji satelitarnej nowej generacji. W ramach nowej strategii rozwoju opracowaliśmy konkretny, podzielony na etapy plan działań, który sukcesywnie będzie nas przybliżał do osiągnięcia celu – podkreśla Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space.

Firma chce zdobyć od 30 do 35 mln zł. Fundusze trafią m.in. na rozwój autorskich układów BFIC i technologii ASIC dla systemów SATCOM. Zabezpieczą też realizację kluczowych projektów do drugiej połowy 2027 r.

Proces zacznie się od spotkania z inwestorami instytucjonalnymi (8–10 czerwca), potem – od 10 do 12 czerwca – odbędzie się budowa księgi popytu. Menedżerami oferty są IPOPEMA Securities oraz Dom Maklerski INC. Oferta kierowana jest do inwestorów kwalifikowanych oraz wybranych inwestorów indywidualnych składających zapisy o wartości co najmniej 100 tys. euro.

Thorium Space to polska spółka zajmująca się komunikacją satelitarną. Firma bada technologie radiowe analogowe i cyfrowe zarówno na rynku obronnym, jak i cywilnym. Spółka uczestniczy w projektach realizowanych m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną oraz partnerami z sektora space tech.

Creotech Instruments może objąć pakiet akcji Thorium Space
Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space
Thorium Space szykuje się do wejścia na NewConnect. Fot. Thorium Space
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