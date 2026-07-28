Trybunał Konstytucyjny uznał, że rozporządzenie ministra cyfryzacji ws. wzorów dokumentów dotyczących aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

TK uznał rozporządzenie ws. aktów małżeństw jednopłciowych za niezgodne z konstytucją. Fot. PAP/Paweł Supernak

Orzeczenie zapadło jednogłośnie. Posiedzeniu przewodniczył prezes TK Bogdan Święczkowski. Sprawozdawcą był sędzia Stanisław Piotrowicz. W rozprawie uczestniczył też sędzia Wojciech Sych.

Sprawa dotyczyła nowelizacji rozporządzenia ws. wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Pozwala ona na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Nowelizację opublikowano 22 maja 2026 r. w Dzienniku Ustaw. Na początku czerwca zaskarżyli ją do TK posłowie, których reprezentował Marcin Warchoł z PiS.

Rozporządzenie zmieniło nazwy rubryk „dane kobiety" i „dane mężczyzny" na opcjonalne „dane mężczyzna/kobieta". Wzory dotyczą dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia, czyli 23 sierpnia.