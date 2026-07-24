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24.07.2026 13:07

To koniec raju podatkowego? Mauritius zwiększa obciążenia, żeby załatać dziurę w budżecie

Efektywna stawka podatkowa dla krajowego sektora bankowego na Mauritiusie niemal się podwoi, a dla firm z zagranicy nawet kilkukrotnie – informuje Bloomberg. Niegdyś państwo uznawane za raj podatkowy zmienia swoje oblicze, co wynika z pogłębiających się problemów finansowych budżetu.

Centrum Port Louis, stolicy Mauritiusu
Rząd Mauritiusu od połowy 2025 r. wprowadza sukcesywnie nowe podatki, co wystawia na próbę renomę tego kraju, jaki raju podatkowego. Fot. Majority World/Universal Images Group via Getty Images

Według agencji ratingowej Moody's, cała seria nowych podatków dla przedsiębiorstw wprowadzana stopniowo przez władze Mauritiusu od czerwca 2025 r. może obniżyć rentowność banków w tym kraju. „Wystawia to na próbę reputację państwa, uchodzącego za miejsce o niskich podatkach dla międzynarodowego kapitału" – wskazuje Bloomberg.

Wśród nowych przepisów agencja wymienia m.in. 2 proc. podatek od odpowiedzialności klimatycznej przedsiębiorstw oraz 2,5 proc. daninę od zysku, uzyskanego na Mauritiusie. Według wyliczeń Moody's Ratings efektywna stawka podatkowa dla zagranicznych banków wzrośnie z 4,7 do 22 proc., a dla instytucji krajowych z 18 do 32 proc.

Zmiany uderzają w ważną gałąź gospodarki Mauritiusu. Sektor usług finansowych odpowiada bowiem za 14 proc. całkowitego PKB kraju, uznawanego za centrum tej branży w regionie Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji.

Zwiększenie presji podatkowej wynika bezpośrednio z coraz gorszej kondycji finansów publicznych. Jeszcze pięć lat temu dług państwa względem PKB wynosił 64 proc., a obecnie wartość ta wzrosła do 88 proc. Znaczący skok – o blisko 25 pkt proc. – poziomu zadłużenia nastąpił w 2020 r., na co wpływ miały skutki pandemii Covid-19.

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