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18.06.2026 14:57

To ma być najdłuższy lot na świecie. 22 godziny w klasie ekonomicznej

Państwowe australijskie linie lotnicze Qantas chcą uruchomić najdłuższy komercyjny lot na świecie. Trasa będzie przebiegać pomiędzy Sydney a Londynem, zaś w samolocie podróżujący spędzą do 22 godzin – informuje agencja AP News. Przewoźnik chce podzielić miejsca na klasę biznes oraz ekonomiczną.

Do tego celu linie lotnicze mają wykorzystać specjalnie zmodyfikowany model samolotu Airbus A350-1000. Fabrycznie maszyna może pomieścić 480 pasażerów, jednak wersja, jaką Qantas wykorzysta na trasie, ma ograniczyć się do 238 miejsc, z czego 140 w klasie ekonomicznej. Redukcja wynika z faktu, że firma chce zwiększyć komfort pasażerów przez poszerzenie miejsca pomiędzy fotelami.

Łącznie samolot wylatujący z Sydney do Londynu pokona 17 015 kilometrów. Lot może potrwać od 19 do 22 godzin. Do tej pory tytuł najdłuższej trasy komercyjnej pokonywanej w przestworzach dzierży połączenie pomiędzy Singapurem a Nowym Jorkiem – mowa tu o 15 349 kilometrach przy blisko 19 godzinach lotu. Jednak w tym przypadku Singapore Airlines nie oferuje biletów w klasie ekonomicznej.

Różnica pomiędzy biznes-klasą a ekonomiczną to fakt, że na trasach długodystansowych droższa z ofert gwarantuje podróż w fotelu, który może rozłożyć się na płasko. Qantas zapewnia, że w ich przypadku na trasie Sydney–Londyn w klasie ekonomicznej pasażer będzie miał więcej miejsca na nogi niż w większości linii lotniczych oferujących trasy długodystansowe.

Wspomniana trasa ma trafić do oferty przewoźnika w lutym 2027 r., zaś pierwszy lot ma odbyć się w październiku tego samego roku. Firma poinformowała, że bilet na lot bezpośredni będzie droższy niż ten przewidujący przesiadkę w Singapurze. Korzyścią dla podróżującego ma być o 4 godziny krótszy czas podróży.

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Wnętrze samolotu
Linie lotnicze Qantas chcą uruchomić najdłuższy lot, który potrwa do 22 godzin. Fot. Alexander Spatari, GettyImages
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