Trump chce podnieść cła na świat do 15 proc.



Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social zadeklarował podniesienie globalnych ceł z 10 do 15 proc.

- Na podstawie dokładnego, szczegółowego i pełnego przeglądu absurdalnej, źle napisanej i nadzwyczaj antyamerykańskiej decyzji w sprawie ceł, wydanej wczoraj — po WIELU miesiącach namysłu — przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, niniejszym oświadczam, że ja, jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym podnoszę globalne cło w wysokości 10% na kraje, z których wiele od dziesięcioleci „oskubuje” USA bez żadnych konsekwencji (aż do mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i sprawdzonego prawnie poziomu 15% - napisał na platformie Truth Social.

Jak zadeklarował, w ciągu najbliższych kilku miesięcy administracja Trumpa określi i ogłosi nowe, prawnie dopuszczalne stawki celne.

Przypomnijmy, po wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego dotychczasowe cła nałożone na niemal cały świat zostały anulowane. Jednocześnie Donald Trump zadeklarował, że wprowadza nowe cła w wysokości 10 proc.