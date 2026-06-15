Trump: cieśnina Ormuz będzie całkowicie otwarta w piątek

Prezydent USA Donald Trump oświadczył po przybyciu do francuskiego Évian-les-Bains na szczyt G7, że cieśnina Ormuz zostanie całkowicie otwarta w piątek. Zapowiedział też, że tekst wstępnego porozumienia zawartego między USA a Iranem zostanie opublikowany po tym terminie.

Podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem Trump stwierdził, że obecnie cieśnina jest „częściowo otwarta", ale w piątek ma być już w pełni dostępna dla żeglugi. Pytany o publikację dokumentu porozumienia z Iranem, odparł, że nastąpi to „prawdopodobnie wkrótce”, najpewniej po piątku.

Macron podkreślił, że porozumienie z Iranem ma duże znaczenie, ponieważ „otworzy na nowo cieśninę Ormuz i przyczyni się do stabilizacji sytuacji w Libanie”. Zapewnił również, że Francja jest gotowa wesprzeć jego wdrożenie.

Trump ocenił jednak, że Stany Zjednoczone nie będą potrzebowały dużego wsparcia innych państw w kwestii Ormuzu, skoro cieśnina zostanie otwarta. Dodał jednocześnie, że obecność okrętów kilku państw „nie byłaby złym pomysłem”, ponieważ „nigdy nie wiadomo, co się wydarzy”.

Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu poinformował w poniedziałek, że wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane przez prezydenta Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance’a oraz przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa. Jak zapowiedziano, szczegóły porozumienia zostaną opublikowane w ciągu 1–2 dni, a jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne dotyczące jego zapisów, w tym kwestii programu nuklearnego Iranu.

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