Trump grozi światu: kto będzie chciał pogrywać z USA, dostanie znacznie wyższe cła

Donald Trump grozi światu ws. ceł. Prezydent USA napisał na swoim portalu społecznościowym, że państwa, które chcą „pogrywać” z USA, dostaną znacznie wyższe cła.

„Każdy kraj, który chce sobie »pogrywać« z absurdalną decyzją Sądu Najwyższego, zwłaszcza te, które »zdzierały« ze Stanów Zjednoczonych przez lata, a nawet dekady, spotka się ze znacznie wyższymi cłami, a nawet czymś gorszym niż te, na które niedawno się zgodził” – napisał prezydent na portalu Truth Social.

Trump dodał, że nie musi pytać Kongresu o zgodę na nowe cła, bo dostał już takie uprawnienia „w wielu formach”. I zostało to potwierdzone piątkowym orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Wpis prezydenta USA pojawił się niedługo po pojawieniu się informacji, że Parlament Europejski, ze względu na niejasną sytuację wobec taryf celnych, wstrzymuje ratyfikację umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

W piątek Sąd Najwyższy USA unieważnił cła wprowadzone przez Donalda Trumpa. Były one podstawą do negocjacji nowych umów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a innymi państwami. Prezydent wprowadził więc najpierw 10-proc. cła globalne, a potem zapowiedział ich podniesienie do 15 proc. Mają one obowiązywać przez 150 dni. Po tym terminie o ich przyszłości zdecyduje amerykański Kongres.

Zdaniem UE te nowe, wyższe cła mogą stanowić pogwałcenie umowy handlowej. Włącznie z innymi daninami przekraczają bowiem 15 proc. To zaś wpisano w porozumieniu jako górny limit.

Krokami odwetowymi grozi także Londyn. Wielka Brytania domaga się bowiem, by USA trzymały się swoich zobowiązań. Z kolei Chiny wezwały Stany Zjednoczone do całkowitej rezygnacji z taryf celnych Trumpa.