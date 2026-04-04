04.04.2026 17:00

Trump: Iran ma 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz

Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie Cieśniny Ormuz, w przeciwnym razie zapanuje tam piekło – zapowiedział w sobotę prezydent USA Donald Trump. To kolejny raz, gdy Trump powtarza tę groźbę, przeplatając to z wypowiedziami, w których twierdzi, że otwarcie cieśniny w ogóle go nie interesuje lub powinien się tym zająć ktoś inny.

„Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na zawarcie porozumienia albo otwarcie Cieśniny Ormuz? Czas ucieka – 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło. Bogu niech będzie chwała! Prezydent Donald J. Trump” – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

26 marca Trump ogłosił, że odracza o 10 dni ataki na irańskie elektrownie, do poniedziałku 6 kwietnia do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy 7 kwietnia w Polsce). Ultimatum także wcześniej wydłużał.

Prezydent groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie Ormuzu, ale wycofywał się, przekonując, że Teheran jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu – podkreślił „Wall Street Journal”. Teheran w piątek odrzucił ofertę Waszyngtonu w sprawie porozumienia.

W piątek Trump, pytany przez stację NBC News o strącenie nad Iranem amerykańskiego myśliwca F‑15, odpowiedział, że to nie wpłynie na negocjacje z tym krajem. Pilota maszyny uratowały amerykańskie siły specjalne, drugi członek załogi jest nadal poszukiwany. W rozmowie z portalem Independent Trump odparł, że nie jest gotowy ujawnić, jaka będzie reakcja USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda.

USA i Izrael rozpoczęły 28 lutego bombardowania Iranu. Iran atakuje Izrael, amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie i państwa Zatoki Perskiej.

Iran doprowadził też do niemal całkowitej blokady Cieśniny Ormuz – kluczowego szlaku eksportu ropy i gazu z regionu, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen tych surowców na światowych rynkach.

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One
Prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One 15 marca 2026 r. Fot. Nathan Howard/Getty Images
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
04.04.2026
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Budimex wchodzi w data center jako inwestor. Projekt ruszy jeszcze w tym roku (WYWIAD)
Rok temu Budimex podjął decyzję o wejściu w segment data center także jako inwestor – a więc nie tylko wykonawca projektów, ale również podmiot uczestniczący w ich finansowaniu i rozwoju. W tym celu powołano dedykowaną spółkę, zakupiono grunt oraz rozpoczęto przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej.
03.04.2026
Kto jest odpowiedzialny za zaległości podatkowe w spółkach? Rząd chce walczyć z metodą „na słupa”
Projekt noweli Ordynacji podatkowej miał być odpowiedzią na wyroki TSUE, ale ostatecznie resort finansów poszedł o krok dalej. Eksperci mówią o rewolucji w odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe.
03.04.2026
Z życia czeskich milionerów – Křetínský się tłumaczy, Babiš dostaje po kieszeni
Brytyjska Izba Gmin wzięła pod lupę należącą do czeskiego biznesmena Daniela Křetínskiego spółkę Royal Mail. Powodem są miliony opóźnionych i zagubionych przesyłek. Posłowie z rezerwą podeszli do wyjaśnień przedsiębiorcy oraz jego apeli o zmianę przestarzałych regulacji. Problemy biznesowe dotykają również innego czeskiego milionera – premiera Andreja Babiša, którego Agrofert mierzy się z kryzysem na rynku nawozów.
03.04.2026
Céline Dion. Powrót królowej serc i jej wielka miłość do Paryża
Paryż znów bije w rytmie jednego nazwiska. Céline Dion powraca. Po latach ciszy, choroby i osobistych zmagań, artystka ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena – największej hali widowiskowej Europy. Bilety? Niemal nieosiągalne. Emocje? Globalne. Ale za tym spektakularnym powrotem kryje się coś więcej niż strategia marketingowa. To historia miłości. Do życia, muzyki i – przede wszystkim – do Paryża.
05.04.2026