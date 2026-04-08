08.04.2026

Trump: nałożę 50-procentowe cła na kraje dostarczające broń Iranowi

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że „ze skutkiem natychmiastowym” wprowadza cła w wysokości 50 proc. na towary ze wszelkich państw dostarczających broń Iranowi. Nie podał więcej szczegółów.

„Kraj dostarczający broń wojskową do Iranu zostanie natychmiast obciążony cłem w wysokości 50 proc. na wszystkie towary sprzedawane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie żadnych wyjątków ani zwolnień!” – ogłosił Trump w krótkim wpisie na platformie Truth Social. Nie wymienił państw, o które chodzi, lecz głównymi dostawcami sprzętu wojskowego do Iranu są Rosja i Chiny.

Mimo jego ogłoszenia o natychmiastowym wejściu w życie ceł, jak dotąd nie został podpisany żaden dokument wykonawczy, wprowadzający te taryfy. Trump już wcześniej ogłaszał podobne cła - na państwa kupujące irańską ropę naftową - w wysokości 25 proc., które jednak nigdy nie zostały wprowadzone. Ponadto, w rezultacie orzeczenia Sądu Najwyższego, Trump stracił możliwość natychmiastowego nakładania ceł.

Prezydent USA ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie „obustronny”. Według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Źródło: PAP

Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump po przybyciu do Szkocji
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że nałoży 50-procentowe cła na kraje, które dostarczają broń Iranowi. Nie wymienił żadnego państwa z nazwy, ale głównymi partnerami Teheranu w tym zakresie są Rosja i Chiny. Fot. Andrew Harnik/Getty Images
