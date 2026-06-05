Trump ogłosił nowe inwestycje w przemysł węglowy, w tym budowę elektrowni

Prezydent USA Donald Trump ogłosił przeznaczenie 700 mln dol. na wsparcie amerykańskiego przemysłu węglowego. Część środków federalnych ma pomóc w budowie dwóch elektrowni węglowych – pierwszych nowych tego typu obiektów od 2013 r.

Według zapowiedzi prezydenta administracja wykorzysta uprawnienia wynikające z ustawy o obronie narodowej z okresu zimnej wojny, aby wesprzeć 13 elektrowni węglowych oraz pomóc w budowie dwóch elektrowni węglowych na Alasce i w Wirginii Zachodniej. To pierwsze nowe elektrownie tego typu w USA od 2013 roku – napisała agencja AP.

Przedstawiciel Białego Domu podsumował, że ogłoszone działania pozwolą utrzymać lub stworzyć ponad 14 tys. miejsc pracy w sektorach górnictwa węglowego, budownictwa, kolei oraz transportu morskiego.

– Dziś podejmujemy historyczne działania, aby obniżyć ceny energii i koszty życia dla wszystkich Amerykanów dzięki mocy czystego, pięknego węgla – przekonywał prezydent w Gabinecie Owalnym.

Trump już wcześniej powołał się na Ustawę o Produkcji Obronnej (DPA) z czasów zimnej wojny, np. podpisując memoranda, mające zwiększyć krajowe dostawy i produkcję energii. Ustawa DPA z 1950 roku daje prezydentowi znaczące uprawnienia, by zwiększyć prywatną produkcję przemysłową towarów uznanych za kluczowe dla bezpieczeństwa USA.

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To kolejne kroki Trumpa, promujące – jak sam to określa – „piękny, czysty węgiel”. Wcześniej podpisał m.in. rozporządzenie nakazujące Pentagonowi zakup energii elektrycznej z elektrowni węglowych. Uznał też węgiel za minerał krytyczny, a także ogłosił szereg innych działań, mających znieść regulacje środowiskowe, zwiększyć wydobycie węgla i zablokować zamykanie kopalń.

Organizacje ekologiczne potępiają działania mające na celu wsparcie sektora węglowego. – Wydanie 700 milionów dolarów na ratowanie przemysłu węglowego jest jak rzucanie koła ratunkowego statkowi, który już zatonął — uważa Lena Moffitt, dyrektor wykonawcza organizacji Evergreen Action, cytowana przez AP.

Źródło: PAP