Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.04.2026
NEWSROOM XYZ
25.04.2026

Koszt programów osłonowych w górnictwie wyniesie w 2026 r. 2 mld zł

Szacowany koszt programów osłonowych w górnictwie węglowym w 2026 r. to ok. 2 mld zł, w tym ok. 560 mln zł w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) – poinformował Polską Agencję Prasową (PAP) wiceminister energii Marian Zmarzły.

Zmarzły poinformował w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że program dla górnictwa węgla koksującego przeszedł w czwartek przez Stały Komitet Rady Ministrów i został przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Wyjaśnił, że jest to nieodzowny element, by JSW mogła udzielać świadczeń socjalnych, wynikający z włączenia spółki do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego.

– Szacowany koszt programów osłonowych w górnictwie dla budżetu to ok. 2 mld zł w tym roku, w tym w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ok. 560 mln zł, ale ostatecznie zależy od tego, ilu pracowników odejdzie – powiedział Zmarzły.

Zmieniając ustawę o funkcjonowaniu górnictwa, rząd dodał do niej JSW i Lubelski Węgiel Bogdanka. Dzięki temu pracownicy tych firm będą mogli skorzystać ze świadczeń takich jak odprawy i urlopy górnicze.

– Ta informacja została oczywiście przekazana do Komisji Europejskiej (KE). Cały czas trwają rozmowy dotyczące tego, czy jest to dozwolona pomoc publiczna. Jesteśmy w kontakcie z KE. Na pewno notyfikacja w stosunku do JSW będzie osobnym dokumentem – powiedział wiceminister.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. w wysokości 2,9 mld zł.

PGG i PKW potrzebują dodatkowych miliardów

W poniedziałek odbyło się spotkanie, które dotyczyło dopłat do redukcji wydobycia w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) i Południowym Koncernie Węglowym (PKW). Rząd będzie starał się, żeby zapewnić płynność finansową tych spółek – poinformował Zmarzły w rozmowie z agencją.

– Tym dwóm spółkom przyznano wcześniej łącznie 5,5 mld zł, ale ta kwota wystarczy, żeby zapewnić im płynność do lipca czy sierpnia. Wiemy już, że PGG potrzebuje dodatkowych 3 mld zł, a PKW ok. 1 mld zł – powiedział Zmarzły.

– Jeśli chodzi o formę dofinansowania, to jest to już decyzja ministra aktywów państwowych i ministra finansów – podał wiceminister.

PGG to największa spółka wydobywająca węgiel kamienny w Polsce i Unii Europejskiej. Zatrudnia ok. 35 tys. osób. PGG chciałaby w tym roku ograniczyć zatrudnienie o ok. 5 tys. pracowników.

PKW (dawniej, przed wydzieleniem ze struktur Tauronu, była to spółka Tauron Wydobycie) zatrudnia ok. 6 tys. osób.

Źródło: PAP

Kopalnia Ziemowit należąca do PGG
Szacowany koszt programów osłonowych w górnictwie węglowym w 2026 r. to ok. 2 mld zł, w tym ok. 560 mln zł w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – wskazuje wiceminister energii Marian Zmarzły. Fot. PAP/Andrzej Grygiel
Może zainteresować Cię również
