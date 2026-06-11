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11.06.2026 22:08

Trump: porozumienie USA z Iranem może zostać podpisane w Europie

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że porozumienie z Iranem może zostać podpisane w najbliższych dniach w Europie. Według jego zapowiedzi dokument ma doprowadzić do natychmiastowego otwarcia Cieśniny Ormuz. Teheran nie potwierdził jednak oficjalnie tych informacji.

Donald Trump powiedział w czwartek w Gabinecie Owalnym, że osiągnięto „znakomite” porozumienie dotyczące wojny w Iranie. Jak dodał, odpowiednie dokumenty mają zostać podpisane wkrótce.

Prezydent USA zapowiedział, że finalizacja ustaleń może nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Według niego podpisanie dokumentu jest możliwe jeszcze w ten weekend w Europie.

J.D. Vance może uczestniczyć w podpisaniu dokumentu

Trump przekazał, że w podpisaniu porozumienia może uczestniczyć wiceprezydent J.D. Vance. Nie podał jednak dokładnego miejsca ani terminu spotkania.

Wcześniej prezydent USA napisał w serwisie Truth Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem. Według Trumpa miały one zostać przekazane władzom w Teheranie i zaakceptowane.

Dziś Trump groził także Iranowi. Obiecywał przejęcie irańskiej ropy naftowej.

Cieśnina Ormuz ma zostać otwarta po podpisaniu umowy

Trump podkreślił, że po przyjęciu dokumentu Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. To jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie, dlatego każda decyzja dotycząca żeglugi w tym rejonie ma duże znaczenie dla rynków energii.
Iran nie potwierdził dotąd oficjalnie, że zaakceptował porozumienie. Oznacza to, że deklaracje Białego Domu pozostają na razie jednostronnym komunikatem administracji USA.

Źródło: PAP/Axios

Irańska flaga na tle statku kargo nieopodal wyspy Larak w cieśninie Ormuz
Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje chwiejny rozejm. Fot. Majid Saeedi/Getty Images
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