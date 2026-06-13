Trump zapowiada podpisanie umowy z Iranem. Chodzi o cieśninę Ormuz

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w niedzielę ma dojść do podpisania porozumienia z Iranem. Według niego umowa ma natychmiast doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz dla żeglugi.

Trump poinformował o planowanym porozumieniu w sobotę na platformie Truth Social. Jak napisał, „umowa ma zostać podpisana jutro”, a bezpośrednio po jej zawarciu cieśnina Ormuz będzie „otwarta dla wszystkich”.

Prezydent USA zaznaczył, że Iran nie otrzyma od Stanów Zjednoczonych żadnych pieniędzy. Dodał też, że porozumienie ma doprowadzić do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu.

Trump mówi o „pyle nuklearnym”

W kolejnym wpisie Trump stwierdził, że po uspokojeniu sytuacji USA zajmą się „pyłem nuklearnym”, który — według jego słów — znajduje się głęboko pod granitowymi górami. Wspomniał przy tym o amerykańskich bombowcach B-2 oraz ich pilotach.

Prezydent USA zapowiedział, że materiał ma zostać zneutralizowany i zniszczony. Nie sprecyzował jednak szczegółów technicznych ani harmonogramu tych działań.

USA grożą „ostateczną alternatywą”

Trump ostrzegł również, że jeśli wdrażanie porozumienia nie będzie przebiegać szybko i sprawnie, Stany Zjednoczone mają do dyspozycji „ostateczną alternatywę”. Dodał, że ma nadzieję, iż nie zostanie ona ponownie użyta.

Przypomnijmy, zaledwie kilka godzin temu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghei zaprzeczył jakoby podpisanie porozumienia z USA, tzw. memorandum z Islamabadu, miało odbyć się w niedzielę.