Trump: zapytam Putina, czy Rosja przekazuje Iranowi zdjęcia satelitarne

Prezydent USA Donald Trump podał w poniedziałek, że trwają rozmowy między USA a Iranem się toczą. Wskazał także, że nie sądzi, by Rosja przekazywała Iranowi dane satelitarne, ale zapyta o to Władimira Putina. Trump rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One.

Prezydent USA Donald Trump podał w poniedziałek, że rozmowy USA-Iran się toczą. Iran twierdzi, że nie prowadzi rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Fot. EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT. Dostawca: PAP/EPA

– Prowadzimy w tej chwili rozmowy. To dobre rozmowy. Myślę, że istnieje spora szansa, że coś z tego wyniknie. Jeśli tak się stanie – to dobrze. Jeśli nie, wracamy do tego, co robiliśmy dwa dni temu – wskazał Trump, cytowany przez agencję Reuters, odnosząc się do wstrzymanych w piątek amerykańskich ataków na cele w Iranie.

– Chcą się spotkać i właśnie się spotykamy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest szansa, że uda nam się zawrzeć porozumienie. Gdyby nie to, co zrobiliśmy, w ogóle nie chcieliby z nami rozmawiać. Poprosili o spotkanie zarówno za pośrednictwem swoich przedstawicieli, jak i bezpośrednio – powiedział Trump o Iranie.

Wcześniej tego dnia w rozmowie z serwisem Axios prezydent USA zagroził, że jeśli rozmowy z Iranem nie przyniosą rezultatu, USA wrócą do działań wojskowych. Dodał, że w piątek zdecydował się wstrzymać uderzenia na irańskie cele, ponieważ państwa pośredniczące w rozmowach poprosiły go o to, by dał negocjacjom kolejną szansę.

Iran z kolei zapewnił, że nie zwrócił się o wznowienie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w celu zakończenia wojny. MSZ w Teheranie poinformowało, że zagraniczni mediatorzy kontynuują przekazywanie wiadomości pomiędzy Iranem a USA. Iran twierdzi jednak, że nie prowadzi żadnych rozmów z USA.

Trump : nie sądzę, by Rosja przekazywała Iranowi dane

Prezydent USA został zapytany także o sobotnią wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zełenski oznajmił, że Rosja pomaga Iranowi w atakowaniu amerykańskich obiektów wojskowych na Bliskim Wschodzie i państw Zatoki Perskiej. Według ukraińskiego przywódcy Rosja ma przekazywać Iranowi zdjęcia satelitarne, które mogą służyć m.in. do oceny irańskich uderzeń.

– Dowiemy się. Zapytam o to Putina – odpowiedział Trump.

Dodał, że jeśli Rosja przekazuje Iranowi dane, „nie przynosi to rezultatów, ponieważ Irańczycy nie mają armii, nie mają lotnisk, nie mają marynarki wojennej, nie mają niczego".

– Nie sądzę, żeby to robili. Na pewno nie na dużą skalę. A jeśli nawet to robią, to nie ma to większego wpływu – powiedział Trump o możliwej pomocy udzielanej Iranowi przez Rosję.

Źródło: PAP/XYZ