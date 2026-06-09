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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 07:17

Trump został wygwizdany na meczu finałowym NBA w Nowym Jorku

Prezydent USA Donald Trump został wygwizdany w poniedziałek w hali sportowej przed rozpoczęciem 3. meczu finałowego NBA w Nowym Jorku. Ze względu na jego obecność wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa na Manhattanie.

Pochodzący z Nowego Jorku Donald Trump to pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA. Trump był gościem prezesa klubu New York Knicks Jamesa Dolana, swojego wieloletniego przyjaciela, który przekazał setki tysięcy dolarów na jego kampanie prezydenckie – zaznaczył na swej stronie internetowej magazyn „Time”.

W loży w razem z Trumpem byli m.in. minister transportu Sean Duffy i wnuczka Kai Trump. Prezydent został głośno wygwizdany, gdy podczas odśpiewywania hymnu USA pokazano jego twarz na telebimie – poinformowali dziennikarze towarzyszący głowie państwa.

„Gwizdy były głośne i trwały przez dłuższą chwilę, ale szybko zamieniły się w wiwaty, gdy kamera skierowała się na (koszykarza) Jalena Brunsona na boisku” – relacjonował jeden z reporterów. Gwizdy słychać też na nagraniach opublikowanych w internecie.

Planowana obecność Trumpa na finale, w którym zmierzyły się New York Knicks i San Antonio Spurs, wywołała protesty jeszcze przed przybyciem prezydenta do Nowego Jorku. Prezydent nie cieszy się popularnością w mieście zdominowanym przez wyborców Demokratów. Dodatkowe oburzenie wśród kibiców wywołała kwestia strefy kibica, która miała być zorganizowana przed halą, lecz w związku ze zwiększonymi środkami bezpieczeństwa została przeniesiona w inne miejsce.

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Jak zauważają media, w związku z obecnością na meczu Trumpa kibice musieli czekać w długich kolejkach. W drodze do hali Madison Square Garden prezydencka kolumna mijała transparenty z napisami: „Nikt cię tu nie chce”, „Trump musi odejść”. Gdy kolumna podjechała pod Madison Square Garden, część osób stojących wzdłuż ulicy wygwizdała ją, podczas gdy inni machali amerykańskimi flagami – relacjonuje CNBC.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem zespołu San Antonio Spurs 115:111, zmniejszając tym samym stratę do New York Knicks w rywalizacji play off do 1–2. Warto wspomnieć, że koszykarzem drugiej drużyny jest Jeremy Sochan, który wcześniej reprezentował barwy Spurs.

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent USA Donald Trump podczas finałowego meczu NBA w Nowym Jorku
Prezydent USA Donald Trump został wygwizdany przez kibiców obecnych na finałowym meczu NBA w Madison Square Garden. Fot. Samuel Corum/Getty Images
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