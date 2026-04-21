21.04.2026

Trzy stolice chcą zawieszenia umowy UE z Izraelem. „Jeśli tego nie zrobimy, stracimy naszą wiarygodność”

Rządy Hiszpanii, Irlandii i Słowenii zwróciły się do państw Unii Europejskiej, by przedyskutować zawieszenie umowy stowarzyszeniowej UE z Izraelem – przekazał szef hiszpańskiego MSZ. Jego zdaniem Unia traci wiarygodność, tolerując działania Izraela.

Unia Europejska musi przemawiać jednym głosem – przekonywał hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel Albares na posiedzeniu szefów dyplomacji państw członkowskich w Luksemburgu.

Jak argumentuje, Unia Europejska nie może utrzymywać stosunków z krajem, który łamie prawa człowieka, nie przestrzega prawa międzynarodowego i traktuje wojnę jako narzędzie polityki zagranicznej. Dlatego Madryt, Lublana i Dublin złożyły wniosek o zawieszenie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem.

Jeśli tego nie zrobimy, stracimy naszą wiarygodność – oświadczył minister.

Hiszpański minister dodał, że nie można krytykować Rosji za atak na Ukrainę, równocześnie przymykając oczy na działania Izraela.

W Libanie mamy do czynienia z inwazją naruszającą prawo międzynarodowe. Na Zachodnim Brzegu sytuacja się pogorszyła, nielegalne osiedla nadal się rozprzestrzeniają, osadnicy stosują przemoc wobec Palestyńczyków, zatwierdzone zostały okropne przepisy, takie jak ten dotyczący kary śmierci – powiedział.

Przeczytaj też: Izrael wprowadza karę śmierci dla Palestyńczyków. USA „szanują suwerenność", UE i ONZ krytykują przepisy

José Manuel Albares zauważył, że o ile decyzja o zawieszeniu umowy stowarzyszeniowej z Izraelem wymaga poparcia wszystkich państw, to już do zawieszenia części umowy handlowej wystarczy większość kwalifikowana. Dodał, że ma nadzieję, iż podczas wtorkowego spotkania ministrów uda się tę większość znaleźć.

Źródło: PAP

Hiszpania, Irlandia i Słowenia chcą zerwania umowy Unii Europejskiej z Izraelem. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Historia Żółtej Floty, czyli osiem lat na Wielkim Jeziorze Gorzkim
W 1967 roku wojna sześciodniowa zatrzymała kilkanaście przepływających przez Kanał Sueski jednostek, w tym dwie polskie. Na bułgarskim statku działało kino, na brytyjskim rozgrywano mecze piłkarskie,…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
UniCredit zachęca Commerzbank, by postawił na Niemcy i Polskę
Walka o kontrolę nad Commerzbankiem wchodzi w kolejną fazę. Włoski UniCredit nie tylko krytykuje strategię niemieckiego kredytodawcy, ale przedstawia swoją własną. Wyjątkowo mocno podkreśla w niej…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Sudan po trzech latach wojny. Ruchomy front i katastrofa humanitarna
Walka o władzę w Sudanie między armią a siłami paramilitarnymi przerodziła się w największy kryzys humanitarny i przesiedleńczy na świecie
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Handel skręca w stronę parków. To one dziś napędzają inwestycje
Parki handlowe dominują na rynku nieruchomości handlowych w Polsce, odpowiadając za większość nowej podaży i projektów w budowie.
21.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Nie tylko Francja. Dlaczego francuski znów staje się językiem wpływu?
Frankofonia to dziś nie sentymentalny projekt kulturowy, ale sieć realnych powiązań politycznych, gospodarczych i edukacyjnych. Organizacja La Francophonie skupia 93 państwa, rządy i obserwatorów.…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Warszawa i Paryż wciąż nie znalazły wspólnego języka. Czy wizyta Macrona to zmieni?
Gdy Emmanuel Macron przyleci do Gdańska na spotkanie z Donaldem Tuskiem, dyplomatyczny przekaz będzie jasny: po latach zastoju relacje polsko-francuskie mają wejść w nową fazę. Traktat z Nancy z maja…
19.04.2026