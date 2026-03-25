Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.03.2026
NEWSROOM XYZ
25.03.2026

Trzy tony kokainy warte 160 mln euro. Policjanci rozbili międzynarodowy gang

Funkcjonariusze CBŚP wraz z policjantami z Hiszpanii i Szwecji rozbili międzynarodowy gang przemytników narkotyków, zabezpieczając ponad 3 tony kokainy. „Ich czarnorynkowa wartość przekracza 160 mln euro” – powiedział rzecznik biura.

– Dzięki skoordynowanej współpracy międzynarodowej oraz skutecznej wymianie informacji operacyjnych z rynku europejskiego wyeliminowano ogromne ilości narkotyków, których czarnorynkowa wartość przekracza 160 mln euro – przekazał rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Krzysztof Wrześniowski.

Grupa działała na terenie wielu krajów Unii Europejskiej. Członkami byli m.in. Hiszpanie, Kolumbijczycy, Holendrzy i Szwedzi. Polscy policjanci ustalili, że lokalizacją magazynu była Hiszpania.

– Tamtejsi policjanci, korzystając z ustaleń przekazanych przez CBŚP, przeprowadzili operację w rejonie Madrytu. W drugiej połowie lutego zatrzymano łącznie 12 osób podejrzewanych o udział w działalności przestępczej oraz zlikwidowano wskazany magazyn – przekazał rzecznik.

Z kolei dzięki przekazanym przez polskich śledczych informacjom szwedzka Służba Celna zatrzymała w Malmö ciężarówkę, w której znaleziono 32 paczki zawierające ponad 40 kg kokainy. Pojazdem jechało dwóch Polaków.

Łącznie podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli ponad 3,2 tony kokainy, milion euro w gotówce i sześć sztuk broni palnej wraz z amunicją, w tym broń długą. Zatrzymani zostali tymczasowo przekazani do dyspozycji hiszpańskiej prokuratury.

Źródło: PAP

Na zdjęciu zamaskowany funkcjonariusz CBŚP trzyma w dłoni kajdanki
Łącznie podczas przeszukań słuzby znalazły ponad 3,2 tony kokainy, milion euro w gotówce i sześć sztuk broni palnej.
Fot. PAP/Leszek Szymañski
