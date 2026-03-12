Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
NEWSROOM XYZ
12.03.2026 13:05

TSUE: państwo UE nie może odmówić zmiany danych dotyczących płci

Przepisy państwa członkowskiego, które nie pozwalają dokonać zmiany danych dotyczących płci obywatela, są niezgodne z prawem Unii i mogą naruszać prawo do swobodnego przemieszczania się tej osoby – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczy Bułgarki, która urodziła się jako mężczyzna i tak została zarejestrowana w kraju pochodzenia. Kobieta aktualnie mieszka jednak we Włoszech, gdzie rozpoczęła tranzycję i gdzie obecnie przedstawia się jako kobieta.

Chcąc dokonać zmian w dokumentach, osoba ta wystąpiła do bułgarskich sądów o uznanie jej za osobę płci żeńskiej i wprowadzenie odpowiednich zmian w akcie urodzenia. Na dowód przedstawiła opinię medyczną i opinię biegłego sądowego, potwierdzające jej tożsamość płciową. Usłyszała jednak odmowę.

Zgodnie z interpretacją bułgarskiego najwyższego sądu kasacyjnego „płeć” rozumiana jest w znaczeniu biologicznym, co wyklucza wszelkie zmiany dotyczące płci, nazwiska i numeru identyfikacyjnego. Jak stwierdził bułgarski sąd, „interes publiczny, oparty na wartościach moralnych i religijnych społeczeństwa bułgarskiego, ma tu pierwszeństwo przed interesem osób transpłciowych”.

TSUE nie zgodził się jednak z tą interpretacją. W wydanym w czwartek orzeczeniu stwierdził, że prawo UE jest ponad prawem krajowym, które nie pozwala na zmianę danych dotyczących płci w przypadku obywatela, który dokonał legalnej tranzycji w innym państwie Unii, korzystając z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu. TSUE zauważył, że chociaż wydawanie dokumentów tożsamości leży w kompetencjach państw członkowskich, to muszą one robić to z poszanowaniem prawa Unii.

TSUE zauważył też, że rozbieżności między płcią, z jaką utożsamia się dana osoba, a danymi zawartymi w jej dokumentach, mogą utrudniać jej funkcjonowanie, w tym prawo do swobodnego przemieszczania się. Chodzi o to, że osoba ta może być zmuszona w wielu sytuacjach życia codziennego - zwłaszcza podczas kontroli tożsamości, podróży zagranicznych lub podejmując pracę - do tłumaczenia się z różnic w dokumentacji, a nawet do konieczności potwierdzania autentyczności jej dokumentów urzędowych.

Trybunał stwierdził też, że prawo UE jest nadrzędne wobec orzeczeń sądów krajowych, nawet jeśli te kierują się wykładnią dokonaną przez trybunał konstytucyjny danego państwa, ale wykładnia ta jest sprzeczna w przepisami unijnymi.

Taka wykładnia TSUE może spowodować konflikt w Słowacji i Węgrzech. Parlamenty obu krajów w 2025 r. dokonały zmian w swoich konstytucjach. W Słowacji prawicowa większość przyjęła uznanie wyłącznie dwóch płci oraz zakaz adopcji przez pary jednopłciowe. Na Węgrzech również przyjęto przepisy o dwóch płciach, a także podkreślono, że ojcem może być tylko mężczyzna, a matką kobieta.

Źródło: PAP/XYZ

Na zdjęciu siedziba TSUE
TSUE wydał werdykt, który wskazał, że państwo członkowskie nie może uniemożliwić zmiany danych dotyczących płci. Na zdjęciu siedziba TSUE. Fot. EPA/NICOLAS BOUVY
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rusza druga edycja Sigma Challenge. Konkurs dla najbystrzejszych studentów w nowej odsłonie
Pierwsza edycja przyciągnęła tysiące studentów z całej Polski, a gala finałowa pokazała, że wśród młodych ludzi nie brakuje pasji do wiedzy, ambicji i intelektualnej ciekawości. Teraz Sigma Challenge wraca w rozszerzonej formule – z nową kategorią, szerokim gronem partnerów oraz patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Jak wojny w ostatnich dekadach wpływały na ceny aktywów? Złoto, ropa i akcje w danych historycznych
Wybuchy wojen często wywołują silne emocje na rynkach finansowych, ale reakcje poszczególnych aktywów nie zawsze są takie, jak powszechnie się zakłada. Analiza największych konfliktów zbrojnych ostatnich dekad pokazuje, że złoto, ropa, akcje i obligacje reagują w różny sposób – zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Sprawdzamy, jakie wzorce można dostrzec w danych historycznych i co mogą one oznaczać dla obecnej sytuacji geopolitycznej. Czy wojna zawsze podnosi ceny złota i ropy? Sprawdzamy, jak rynki reagowały na największe konflikty ostatnich dekad i które aktywa przynosiły najlepsze stopy zwrotu.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek kryptoaktywów przegrywa z polityką. „Nie znam firmy, która nie stara się o zagraniczną licencję”
Dowiedz się, dlaczego Ustawa o kryptoaktywach wciąż nie została wdrożona. Jakie konsekwencje czekają na branżę?
12.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Własne technologie wynoszenia satelitów i dual-use. Powstał Program Badań Kosmicznych na 2,4 mld zł
Sieć Badawcza Łukasiewicz ogłosiła Program Badań Kosmicznych. Obejmuje kilkudziesięciąt projektów dotyczących m.in. platform satelitarnych, technologii wynoszenia satelitów na orbitę i technologii dual-use.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Strategia VeloBanku. Integracja Citi i technologia mają napędzić wzrost
Po fuzji z Citi VeloBank chce znacząco poprawić portfel kredytów i wzmocnić poziom aktywów pod zarządzaniem.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Złoty jest zdany na łaskę dolara. Są jednak argumenty, by zmniejszyć tę zależność
Złoty osłabł wraz z atakiem USA na Iran i wzmocnił się, gdy pojawiła się szansa za zakończenie konfliktu. Taki scenariusz widzieliśmy już wielokrotnie, bo kiedy trwoga, to do dolara, z negatywnym skutkiem dla polskiej waluty. Ta zależność będzie trwać. Natomiast jest nadzieja, że stopień intensywności się zmniejszy. Ekspert wskazuje, że złoty ma mocne fundamenty, by się ustabilizować.
11.03.2026