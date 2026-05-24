Tylko 1/3 polskich pracowników przestrzega firmowych zasad o AI. „Są traktowane jako luźny punkt odniesienia”

W 2025 r. użycie sztucznej inteligencji w miejscu pracy wzrosło. Mimo to niewiele ponad 1/3 polskich pracowników przestrzegało w 2025 r. firmowych wytycznych dot. używania AI – wynika z raportu Future Mind.

W 2025 r. użycie AI wzrosło we wszystkich badanych branżach poza administracją publiczną – wynika z raportu „Jak AI zmienia codzienność Polaków?”.

W pozostałych branżach rola AI wzrosła. Najpopularniejsza była w IT i telekomunikacji, gdzie 76 proc. pracowników regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji. W nieruchomościach było to 60 proc., w sektorze szkoleń – 59 proc., a w nauce, badaniach i technologii – 58 proc. Z kolei w budownictwie było to 43 proc.

Tymczasem tylko 37 proc. pracowników zawsze stosowało się do wytycznych pracodawcy dotyczących AI. Jeszcze rok wcześniej było to 44 proc. Kolejne 26 proc. przestrzegało tych zasad „czasami”.

„Oznacza to, że wraz z upowszechnieniem się AI zasady nie stały się bardziej zakorzenione w codziennej praktyce, lecz częściej są traktowane jako luźny punkt odniesienia niż ścisła instrukcja” – oceniają autorzy raportu.

Źródło: PAP