Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.05.2026
NEWSROOM XYZ
24.05.2026 13:58

Tylko 1/3 polskich pracowników przestrzega firmowych zasad o AI. „Są traktowane jako luźny punkt odniesienia”

W 2025 r. użycie sztucznej inteligencji w miejscu pracy wzrosło. Mimo to niewiele ponad 1/3 polskich pracowników przestrzegało w 2025 r. firmowych wytycznych dot. używania AI – wynika z raportu Future Mind.

W 2025 r. użycie AI wzrosło we wszystkich badanych branżach poza administracją publiczną – wynika z raportu „Jak AI zmienia codzienność Polaków?”.

W pozostałych branżach rola AI wzrosła. Najpopularniejsza była w IT i telekomunikacji, gdzie 76 proc. pracowników regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji. W nieruchomościach było to 60 proc., w sektorze szkoleń – 59 proc., a w nauce, badaniach i technologii – 58 proc. Z kolei w budownictwie było to 43 proc.

Polecamy: Cyberzagrożenia nie znikają. 10 sposobów, by je wyeliminować

Tymczasem tylko 37 proc. pracowników zawsze stosowało się do wytycznych pracodawcy dotyczących AI. Jeszcze rok wcześniej było to 44 proc. Kolejne 26 proc. przestrzegało tych zasad „czasami”.

„Oznacza to, że wraz z upowszechnieniem się AI zasady nie stały się bardziej zakorzenione w codziennej praktyce, lecz częściej są traktowane jako luźny punkt odniesienia niż ścisła instrukcja” – oceniają autorzy raportu.

Źródło: PAP

Pracownicy używają ChatGPT bez kontroli firm. Problem shadow AI narasta
Tylko 1/3 polskich pracowników przestrzega firmowych zasad o AI – wynika z raportu Future Mind. Fot. RT/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Pierwsza kosmonautka chce dalej być trybikiem w systemie Putina
Jesienią tego roku Walentina Tierieszkowa ponownie wystartuje w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej. Jeśli uzyska mandat, pod koniec kolejnej kadencji będzie miała prawie 95 lat.
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
„Zakładaj, że stracisz”. Borys Musielak o blaskach i cieniach bycia aniołem biznesu
Polski ekosystem startupowy dojrzewa. Jest więcej founderów, więcej produktów, więcej kapitału i więcej osób, które po własnym sukcesie chcą inwestować w kolejne firmy. Ale Borys Musielak, twórca…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 poszedł w dół, sWIG80 i mWIG40 rosły. Notowania GPW 21 maja 2026 r.
Choć WIG20, WIG30 i WIG szły w dół, to lepiej radziły sobie indeksy małych i średnich spółek. Wśród najgorszych firm na giełdzie było Ryvu Therapeutics. Kurs tej spółki szedł w dół aż o ponad 14 proc.
21.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Co po referendum w Krakowie? „Poligon przed przyszłorocznym starciem KO i PiS”
Pięć najważniejszych pytań i odpowiedzi, które poznamy po niedzielnym referendum w Krakowie, gdzie mieszkańcy głosują nad odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej i…
22.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Orange rusza do walki o częstotliwości 6GHz. Testy wypadły obiecująco
Dwa razy szybszy internet? To możliwe. Udowodniły to testy Orange. Przedstawiciele telekomu przyznają, że częstotliwości to rzadkie dobro, o które wszyscy rywalizują. Firma rozwija też technologie…
21.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Piechocki o ShockPrice Miłka: Już H&M miał pogrzebać LPP
Twórca HalfPrice chce podbić parki handlowe w małych miastach bliźniaczym, tańszym konceptem. W gronie głównych konkurentów wskazuje markę Sinsay. Jej właściciel jest spokojny o pozycję, ale szykuje…
21.05.2026