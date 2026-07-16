Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.07.2026
NEWSROOM XYZ
16.07.2026 12:23

Uber złożył ofertę przejęcia Delivery Hero za 14,8 mld dolarów

Uber złożył publiczną ofertę przejęcia firmy z branży dostaw Delivery Hero. Ofeta wynosi 14,8 mld dolarów (13,7 mld dolarów po uwzględnieniu wcześniejszych transakcji zakupu akcji spółki przez Ubera).

Zdjęcie przedstawia logo Delivery Hero
Uber złożył publiczną ofertę przejęcia firmy z branży dostaw Delivery Hero. Zaoferował 14,8 mld dolarów. Fot. EPA/HANNIBAL HANSCHKE. Dostawca: PAP/EPA

Amerykańska firma oferuje akcjonariuszom Delivery Hero 41,50 euro za akcję. To premia w wysokości około 34 proc. względem trzymiesięcznego średniego kursu spółki ważonego wolumenem – podaje Reuters.

Oferta uzyskała jednomyślne poparcie zarządu i rady nadzorczej Delivery Hero. Organy zamierzają zarekomendować akcjonariuszom przyjęcie oferty i sprzedaż akcji. Finalizacja transakcji jest uzależniona od minimalnego progu akceptacji na poziomie 50 proc. plus jedna akcja.

Uber już obecnie jest największym udziałowcem Delivery Hero. Drugi największy akcjonariusz spółki, czyli Prosus, zobowiązał się do sprzedaży swoich udziałów, wynoszących obecnie ok. 17 proc. Dzięki temu Uber zwiększy swój udział do 53 proc. – podała amerykańska firma.

Delivery Hero zobowiązało się ponadto sprzedać wybrane segmenty swojej działalności na kilkunastu rynkach amerykańskiej firmie inwestycyjnej SSW Partners za około 1,6 mld dolarów. Ma to rozwiązać potencjalne zastrzeżenia związane z regulacjami antymonopolowymi. Do niemieckiej firmy należy należy działające w Polsce Glovo. Zgodnie z informacjami podanymi przez Ubera, Polska jest jednym z czternastu rynków, na którym biznes Delivery Hero zostanie przejęty przez SSW Partners.

Informacje o tym, że Uber rozważał przejęcie niemieckiej firmy podał w maju brytyjski dziennik „Financial Times". Uber miał zaoferować 33 euro za akcję, jednak tamta oferta została odrzucona.

Przejęcie Delivery Hero przez Ubera byłoby kolejnym etapem konsolidacji rynku dostaw po tym, jak w 2025 r. DoorDash przejął Deliveroo, a Prosus – Just Eat Takeaway.com. Jak podaje Reuters, najnowsza akwizycja będzie skutkowała powstaniem największej firmy w branży poza chińskim rynkiem.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Pomoc publiczna dla nowej fabryki Solarisa. Znamy szczegóły inwestycji
Spółka Solaris Interurban Bus otrzyma pomoc publiczną od Skarbu Państwa. Pieniądze zostaną przekazane w związku z utworzeniem w Środzie Wielkopolskiej nowego zakładu produkującego zeroemisyjne…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Najem krótkoterminowy (nie)uregulowany? Ustawa chroni gości, nie mieszkańców
Rząd obiecywał porządek w najmie krótkoterminowym. Dostarczył wersję okrojoną ze wszystkiego, o co apelowały samorządy i część mieszkańców. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zgłasza zdanie…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Produktywność bliżej Włoch niż Niemiec. Co się stało z brytyjską gospodarką?
Choć Wielka Brytania pozostaje jedną z największych gospodarek świata, jej produktywność jest dziś bliższa poziomowi Włoch i Hiszpanii niż Niemiec czy Francji. To efekt wieloletniego…
14.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Duże biometanownie dostaną wsparcie. W planach kolejne ułatwienia dla branży
Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający system wsparcia dla dużych biometanowni. Produkcja odnawialnego gazu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne i zapewni dodatkowe przychody rolnikom. – To ważny…
15.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Cena ropy rośnie, kurs Orlenu w górę. WIG20 kończy notowania na plusie. Dzień na GPW 13 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja cechowała się niewielką zmiennością. Zdaniem analityków było to dość zaskakujące w obliczu ostatniego osłabienia złotego i najnowszej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Reakcję na…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Łotewski airBaltic coraz bardziej obniża loty, ale wciąż próbuje się wzbić
Problemy z silnikami, wojna i rosnące straty uderzyły w airBaltic. Łotysze chcą, aby narodowego przewoźnika pomogli im ratować sąsiedzi, ale Litwini i Estończycy do propozycji podchodzą z rezerwą.
14.07.2026