Uber złożył ofertę przejęcia Delivery Hero za 14,8 mld dolarów

Uber złożył publiczną ofertę przejęcia firmy z branży dostaw Delivery Hero. Ofeta wynosi 14,8 mld dolarów (13,7 mld dolarów po uwzględnieniu wcześniejszych transakcji zakupu akcji spółki przez Ubera).

Uber złożył publiczną ofertę przejęcia firmy z branży dostaw Delivery Hero. Zaoferował 14,8 mld dolarów. Fot. EPA/HANNIBAL HANSCHKE. Dostawca: PAP/EPA

Amerykańska firma oferuje akcjonariuszom Delivery Hero 41,50 euro za akcję. To premia w wysokości około 34 proc. względem trzymiesięcznego średniego kursu spółki ważonego wolumenem – podaje Reuters.

Oferta uzyskała jednomyślne poparcie zarządu i rady nadzorczej Delivery Hero. Organy zamierzają zarekomendować akcjonariuszom przyjęcie oferty i sprzedaż akcji. Finalizacja transakcji jest uzależniona od minimalnego progu akceptacji na poziomie 50 proc. plus jedna akcja.

Uber już obecnie jest największym udziałowcem Delivery Hero. Drugi największy akcjonariusz spółki, czyli Prosus, zobowiązał się do sprzedaży swoich udziałów, wynoszących obecnie ok. 17 proc. Dzięki temu Uber zwiększy swój udział do 53 proc. – podała amerykańska firma.

Delivery Hero zobowiązało się ponadto sprzedać wybrane segmenty swojej działalności na kilkunastu rynkach amerykańskiej firmie inwestycyjnej SSW Partners za około 1,6 mld dolarów. Ma to rozwiązać potencjalne zastrzeżenia związane z regulacjami antymonopolowymi. Do niemieckiej firmy należy należy działające w Polsce Glovo. Zgodnie z informacjami podanymi przez Ubera, Polska jest jednym z czternastu rynków, na którym biznes Delivery Hero zostanie przejęty przez SSW Partners.

Informacje o tym, że Uber rozważał przejęcie niemieckiej firmy podał w maju brytyjski dziennik „Financial Times". Uber miał zaoferować 33 euro za akcję, jednak tamta oferta została odrzucona.

Przejęcie Delivery Hero przez Ubera byłoby kolejnym etapem konsolidacji rynku dostaw po tym, jak w 2025 r. DoorDash przejął Deliveroo, a Prosus – Just Eat Takeaway.com. Jak podaje Reuters, najnowsza akwizycja będzie skutkowała powstaniem największej firmy w branży poza chińskim rynkiem.