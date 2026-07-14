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14.07.2026 07:41

Ubezpieczyciele zmagają się z dłużnikami. Sytuacja się pogarsza

W ciągu ostatnich dwóch lat zaległości wobec ubezpieczycieli wzrosły o ponad 1/5. Długi ma prawie 150 tys. osób i firm. Według prezesa BIG InfoMonitor kwota zaległości powinna być „sygnałem ostrzegawczym dla rynku”.

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Problemy z opłacaniem składek mają mieć przede wszystkim osoby, które równocześnie mają kilka polis oraz kredyty, pożyczki czy leasingi. Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Na koniec czerwca zaległości w opłacaniu składek za ubezpieczenie miało 146 tys. osób i firm – wynika z danych BIG InfoMonitor. Wartość zaległości to 337 mln zł. To najwyższa kwota od początku pomiaru i wzrost o 23 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat.

Rośnie także kwota zaległości przypadająca na jednego dłużnika. Na koniec czerwca było to już 2 317 zł, o 12 proc. więcej w porównaniu z 2024 r.

Najliczniejszą grupę dłużników stanowią osoby w wieku 35-44 lat, których jest prawie 34 tys. Drugą grupą, liczącą 29 tys. dłużników, są osoby w wieku 25-34 lata. W obu kategoriach dominują mężczyźni. Z kolei pod względem geograficznym największe zadłużenie wobec ubezpieczycieli odnotowano w województwie mazowieckim – tam kwota sięga 73 mln zł.

„Polacy z jednej strony chcą się zabezpieczać przed ryzykiem zdrowotnym, majątkowym czy podróżnym, ale nie zawsze są w stanie regularnie opłacać ochronę, którą wybierają. (...) 337 mln zł zaległości to sygnał ostrzegawczy dla rynku” – ocenił prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski.

Jego zdaniem problemy z terminowym opłacaniem składek mają przede wszystkim osoby, które równocześnie mają kilka polis oraz kredyty, pożyczki czy leasingi.

Według danych GUS wartość składek ubezpieczeniowych w Polsce wzrosła w 2025 r. do 90,6 mld zł – o prawie 6 proc. r/r.

Przedstawiciele BIG InfoMonitor zwracają jednocześnie uwagę na rosnącą skalę przestępstw ubezpieczeniowych. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazują, że w 2024 r. wykryto 32 tys. fraudów ubezpieczeniowych o łącznej wartości przekraczającej 675 mln zł. To ponad 220 mln zł więcej niż rok wcześniej. Przestępcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję, do przygotowywania fałszywych dokumentów i materiałów służących wyłudzeniom odszkodowań.

Źródło: PAP

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