UE i Korea Południowa podpisały „przełomową" umowę o handlu cyfrowym

Przedstawiciele UE i Korei Południowej podpisali dziś umowę o handlu cyfrowym. Komisja Europejska nazywa porozumienie „przełomowym”.

Podpisana w Brukseli umowa o handlu cyfrowym to uzupełnienie porozumienia o wolnym handlu z 2011 r. Pod jej treścią podpisy złożyli komisarz UE do spraw handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Maroš Šefčovič oraz koreański minister handlu Yeo Han-koo.

– Dziś, podpisując umowę o handlu cyfrowym, czynimy kolejny ważny krok w naszych stosunkach z Republiką Korei […] Dzięki tej umowie odblokujemy nowe rynki, przyczynimy się do pewności prawa dla przedsiębiorstw i bezpieczniejszego środowiska internetowego dla konsumentów – stwierdził Maroš Šefčovič.

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W ocenie Komisji Europejskiej to „przełomowa umowa”, która zwiększy bezpieczeństwo konsumentów w Internecie i ułatwi przepływ danych. Jednocześnie dokument zakazuje obowiązkowego przekazywania kodu źródłowego.

Jak podkreślają przedstawiciele Komisji, 1/3 całkowitego handlu usługami między UE a Koreą jest realizowana cyfrowo. Z kolei w skali świata ponad 60 proc. globalnego PKB ma być powiązane z transakcjami cyfrowymi.

Teraz umowa będzie musiała zostać ratyfikowana przez Parlament Europejski, a następnie przez Radę UE. Oddzielny proces ratyfikacji przejdzie też w Korei Południowej.