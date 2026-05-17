Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.05.2026
NEWSROOM XYZ
17.05.2026 11:02

Lada moment UE wprowadza rejestrację najmu turystycznego. Polska bez gotowych przepisów

Od 20 maja w UE zacznie obowiązywać rozporządzenie STR wprowadzające obowiązek numerów identyfikacyjnych dla obiektów najmu turystycznego. W Polsce trwają prace nad przepisami krajowymi, dlatego unijne sankcje nie będą na razie stosowane – poinformował wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.

„W związku z nadal trwającym procesem legislacyjnym sankcje wskazane w rozporządzeniu STR nie mogą być, co do zasady, stosowane do czasu wejścia w życie odpowiednich przepisów projektowanej ustawy” – wyjaśnił Raś w stanowisku przekazanym władzom Zakopanego.

Nowe regulacje budzą niepokój wśród zakopiańskich przedsiębiorców turystycznych, dlatego burmistrz Zakopanego zwrócił się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyjaśnienia.

Rozporządzenie PE i Rady UE 2024/1028 obowiązuje, „część przepisów wymaga dostosowania"

Resort wyjaśnił, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1028 dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o usługach krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Regulacje obejmują m.in. obowiązek nadawania numerów identyfikacyjnych obiektom oferowanym na wynajem turystyczny.

Ministerstwo podkreśliło jednak, że część przepisów wymaga dostosowania polskiego prawa. W tym celu przygotowano projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich (projekt UC135), który ma stworzyć podstawy funkcjonowania nowego systemu. Jak wskazano w stanowisku resortu, już obecnie samorządy – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast – mogą nadawać numery identyfikacyjne obiektom wpisanym do ewidencji „innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie”. Dotyczy to również apartamentów i mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo turystom za pośrednictwem platform internetowych.

Resort zaznaczył jednocześnie, że przedstawione stanowisko nie stanowi wiążącej interpretacji prawa, lecz ma charakter informacyjny.

Czytaj także: Rząd i Polska 2050 chcą inaczej regulować najem krótkoterminowy. UE może mieć zastrzeżenia

Do sprawy odniósł się burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, który przyznał w rozmowie z PAP, że nowe regulacje budzą niepokój zwłaszcza wśród drobnych przedsiębiorców turystycznych.

– Wiele sygnałów do mnie dotarło, że nasi przedsiębiorcy turystyczni denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi – to jest największa obawa. Natomiast nowe przepisy będą stopniowo wprowadzane, dlatego czekamy na prace legislacyjne, które w sejmie wciąż trwają – powiedział Filipowicz.

Jak dodał, po rozmowach z ministrem Rasiem wynika, że nowe obowiązki nie będą wdrażane gwałtownie w trakcie zbliżającego się sezonu letniego.

– Ministerstwo ma wydać dokładne wytyczne i pokazać mapę działań. Minister uspokajał, że nie będzie drastycznej zmiany przepisów w okresie sezonu letniego, a zmiany mają być wdrażane dopiero po sezonie – zaznaczył burmistrz.

Filipowicz poinformował również, że samorząd przygotowuje się do obsługi Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Jak wskazał, Zakopane wystąpiło już o dostęp do systemu, a około 3300 obiektów znajdujących się obecnie w miejskiej ewidencji – w tym hoteli, pensjonatów i kwater prywatnych – ma zostać automatycznie zsynchronizowanych z centralną bazą.

– Nie ma obaw, że będzie trzeba się rejestrować na nowo. Każdy obiekt dostanie numer automatycznie – uspokoił burmistrz Zakopanego.

Nad rozwiązaniami dotyczącymi najmu krótkoterminowego trwają obecnie prace legislacyjne w sejmie. Skierowany do sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki projekt zakłada m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie informatycznym oraz kary do 50 tys. zł za brak wpisu.

Projekt przewiduje również możliwość określania przez rady gmin szczegółowych zasad najmu krótkoterminowego. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.

Czytaj także: Popularność platform do rezerwacji noclegów w Polsce rośnie prawie najszybciej w UE

Źródło: PAP

Śnieg w rejonie Morskiego Oka w Zakopanem
Na zdjęciu z 13 maja 2026 r. śnieg w rejonie Morskiego Oka w Zakopanem. Fot. PAP/Grzegorz Momot
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
TOP5 najciekawszych muzeów
Zapraszamy w podróż do miejsc, które na muzealnej mapie Polski są jedyne w swoim rodzaju. Czasem niszowe, czasem wyspecjalizowane, czasem ukryte w dawnych klasztorach, fabrykach czy kamienicach. Oto…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Dino w górę o 10 proc., ale WIG20 mocno spadł. Dzień na GPW 15 maja 2026 r.
W piątek akcje Dino wzrosły o 10 proc., ale większość spółek w WIG20 traciła. Najmocniej – KGHM, który drugi dzień z rzędu został najgorszym blue chipem. Na sentyment na GPW negatywnie wpłynęły…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Po co nam banki? Prezesi tłumaczą i wskazują główne wyzwania sektora
Gdyby wszystkie banki w kraju utworzyły konsorcjum, to mogłyby jednorazowo sfinansować 28 proc. kosztów budowy elektrowni jądrowej i 60 proc. Portu Polska. Bez kumulacji kapitału sektor nie udźwignie…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kredytowa ofensywa VeloBanku. Prezes: W tym roku 12,5 mld zł sprzedaży
VeloBank jest już technicznie gotowy do integracji z detaliczną częścią Citi Handlowego. Tuż przed jej przeprowadzeniem rozmawiamy z prezesem Adamem Marciniakiem, jak będzie działał nowy, większy…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Studenci masowo rzucają studia. Co zrobi uczelnia, żeby twoje dziecko nie zrezygnowało?
Czterech na 10 studentów, którzy właśnie zaczynają się rekrutować na jedną z ponad 150 polskich uczelni publicznych, nie skończy nawet pierwszego roku. Znaczna część z nich sama zrezygnuje ze studiów…