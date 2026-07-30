UEFA ogłasza bojkot rozgrywek FIFA. „Mistrzostwa Świata nie są na sprzedaż"

Kraje członkowskie UEFA pbędą bojkotować turnieje FIFA, jeśli obecny szef organizacji Gianni Infantino podtrzyma swoje plany dotyczące sprzedaży udziałów w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom.

Kraje członkowskie UEFA pbędą bojkotować turnieje FIFA, jeśli obecny szef organizacji Gianni Infantino podtrzyma swoje plany dotyczące sprzedaży udziałów w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom.. Fot. Sam Hodde/Getty Images

FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej) poinformowała we wtorek, że planuje sprzedaż ok. 20 proc. udziałów organizacji prywatnym inwestorom. Wartość tej transakcji wyceniono na ok. 4,2 mld dolarów. W czwartek odbyło się wirtualne spotkanie kryzysowe UEFA (Unii Europejskich Związków Piłkarskich) w tej sprawie.

UEFA zbojkotuje rozgrywki FIFA, dopóki organizacja nie wycofa się z propozycji

„UEFA i 55 jej stowarzyszeń członkowskich są jednomyślne. Jednogłośnie i jednoznacznie odrzucamy propozycję FIFA, aby przekazać udziały w Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach FIFA prywatnym inwestorom" – podała organizacja w opublikowanym w czwartek oświadczeniu.

„Mistrzostwa Świata nie mogą być traktowane jako produkt inwestycyjny. To jedno z największych sportowych dziedzictw piłki nożnej. Budowali je przez pokolenia piłkarze, reprezentacje narodowe i kibice na wszystkich kontynentach. Żadna jego część nie powinna nigdy zostać oddana prywatnym inwestorom. Mistrzostwa Świata nie są na sprzedaż" – dodano w oświadczeniu.

Jak wskazuje UEFA, w chwili, gdy inwestorzy zewnętrzni nabędą udziały w rozgrywkach FIFA, „piłka nożna zmieni się na zawsze", a „komercyjny zysk stanie się stałym zobowiązaniem".

„Od tego momentu każda decyzja dotycząca kalendarza międzynarodowego, każda decyzja dotycząca formatów rozgrywek i każda decyzja kształtująca przyszłość piłki nożnej nie będzie już motywowana tym, co najlepiej służy grze, ale tym, co najlepiej służy akcjonariuszom" – wskazano w oświadczeniu.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Jak podano w komunikacie, w efekcie czwartkowej decyzji „żadna reprezentacja UEFA nie weźmie udziału w żadnych rozgrywkach FIFA", dopóki propozycje sprzedaży udziałów będą obowiązywać, „chyba że zostaną one całkowicie odrzucone i zostaną udzielone wiążące zapewnienia, że ​​FIFA nigdy więcej nie otworzy swojego systemu zarządzania ani rozgrywek na własność prywatną".

UEFA krytykuje plany Gianniego Infantino

Decyzja UEFA ma szansę zagrozić powodzeniu planów Gianniego Infantino, szefa FIFA – podaje Bloomberg. FIFA chce, by 211 należących do niej związków piłkarskich zaakceptowało strategię do 19 września pod groźbą potencjalnych kar finansowych.

Bojkot rozgrywek takich jak mundial przez europejskie federacje mógłby też mocno wpłynąć na ich przebieg. W ćwierćfinale tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej aż sześć na osiem drużyn było z Europy.

Plan FIFA zakłada powołanie nowej, dodatkowej organizację – FIFA Forward Enterprise (FFE). Przejęłaby ona prawa komercyjne związane z turniejami organizowanymi przez FIFA, czyli m.in. mistrzostwami świata seniorów i seniorek czy klubowymi mistrzostwami świata. Ich łączną wartość oszacowano na 20 mld dolarów.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji FFE miałyby zostać zainwestowane w rozwój piłki nożnej.