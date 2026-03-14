Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.03.2026
14.03.2026 14:20

Ukraina uderzyła na rosyjską rafinerię i port

Sztab Generalny Ukrainy potwierdził ataki na rafinerię ropy naftowej Afipski w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji oraz port Kaukaz w tym samym regionie. Sztab poinformował także o uderzeniach w systemy rakietowe i radiolokacyjne na okupowanych terenach.

„W ramach ograniczania wojenno-gospodarczego potencjału rosyjskiego agresora w nocy 14 marca jednostki sił obrony Ukrainy uderzyły w obiekty wojskowej i logistycznej infrastruktury przeciwnika na terytorium Federacji Rosyjskiej” – powiadomiono w wydanym w sobotę komunikacie.

Sztab oświadczył, że rafineria Afipski przerabia 6,25 mln ton ropy naftowej, co stanowi 2,1 proc. całkowitej przeróbki tego surowca w Rosji. „Dwa te przedsiębiorstwa (rafineria i port) są zaangażowane w dostawy do potrzeb rosyjskiej armii” – podkreślił.

Wcześniej w sobotę agencja Reutera poinformowała z powołaniem na lokalne władze, że trzy osoby zostały ranne w wyniku ataków ukraińskich dronów na port Kaukaz. Atak wywołał też pożar w rafinerii ropy naftowej w miejscowości Afipskie.

W samym porcie w wyniku ataków uszkodzeniu uległ statek pomocniczy oraz kompleks nabrzeżny, a straż pożarna przez niemal całą noc gasiła pożar zakładów w Afipskiem. Ponadto na kilka godzin zawieszono funkcjonowanie lotniska w Krasnodarze.

Źródło: PAP

Na zdjęciu widać ukraińskich żołnierzy w leśnym okopie
Sztab Generalny Ukrainy potwierdził ataki na rafinerię ropy naftowej Afipski w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji oraz port Kaukaz w tym samym regionie. Fot. Mykola Kalyeniak, PAP
