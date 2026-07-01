Ukraina zawarła ze Szwecją umowę na kupno 16 myśliwców Gripen

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek o zawarciu umowy ze Szwecją na zakup 16 myśliwców Gripen. Samoloty te mają dotrzeć do ukraińskich Sił Powietrznych na początku 2027 r. Według producenta myśliwców – koncernu Saab, wartość transakcji wynosi ok. 24,6 mld koron (ok. 2,54 mld dolarów).

„Wspólnie ze Szwecją kontynuujemy wzmacnianie ukraińskiego lotnictwa bojowego. Dziś nasze państwa zawarły umowę na zakup 16 myśliwców Gripen E. Ważne, że wraz z samolotami Ukraina otrzyma także pakiet odpowiedniego wyposażenia, wsparcia technicznego i serwisowego” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

„Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z premierem Ulfem Kristerssonem pierwszych 16 myśliwców Gripen C/D trafi do Sił Powietrznych Ukrainy już na początku 2027 r.” – podkreślił.

Z wpisu Zełenskiego wynika, że spotkał się we wtorek z ministrem obrony Szwecji Pallem Jonsonem.

„Szczegółowo omówiliśmy realizację tych ustaleń, a także szerszą współpracę dwustronną, w tym przygotowania do programu Drone Deal oraz prace nad systemami przeciwrakietowymi” – przekazał prezydent Ukrainy.

Together with Sweden, we continue strengthening Ukraine's combat aviation. Today, our countries signed an agreement for the procurement of 16 Gripen E fighter jets. Importantly, the aircraft will come with a package of related equipment, technical assistance, and support. In… pic.twitter.com/yqynTWOzYM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2026

„Dziękuję Szwecji – całemu narodowi i rządowi – za merytoryczne partnerstwo i nieustanne wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i całej Europy” – oświadczył Zełenski.

Dziękuję Szwecji – całemu narodowi i rządowi – za merytoryczne partnerstwo i nieustanne wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i całej Europy – oświadczył Zełenski.

Pod koniec maja, podczas wizyty Zełenskiego w Uppsali, ogłoszono, że Szwecja przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda 20 myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F. Poinformował o tym po spotkaniu premier Kristersson.

Decyzja w tej sprawie została ogłoszona podczas konferencji prasowej w bazie sił powietrznych w Uppsali. Obaj przywódcy podpisali tam porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy obronnej.

Według strony szwedzkiej pierwsze samoloty JAS 39 Gripen C/D mają trafić na Ukrainę w 2027 r. Zełenski mówił nawet o grudniu 2026 r. lub styczniu 2027 r. Darowizna wraz z kosztami szkolenia opiewa na 22,2 mld koron (ok. 2,29 mld dolarów). Natomiast w 2030 r. ma rozpocząć się dostawa JAS 39 Gripen E/F.

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Źródło: PAP