Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.07.2026
NEWSROOM XYZ
01.07.2026 06:50

Ukraina zawarła ze Szwecją umowę na kupno 16 myśliwców Gripen

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek o zawarciu umowy ze Szwecją na zakup 16 myśliwców Gripen. Samoloty te mają dotrzeć do ukraińskich Sił Powietrznych na początku 2027 r. Według producenta myśliwców – koncernu Saab, wartość transakcji wynosi ok. 24,6 mld koron (ok. 2,54 mld dolarów).

„Wspólnie ze Szwecją kontynuujemy wzmacnianie ukraińskiego lotnictwa bojowego. Dziś nasze państwa zawarły umowę na zakup 16 myśliwców Gripen E. Ważne, że wraz z samolotami Ukraina otrzyma także pakiet odpowiedniego wyposażenia, wsparcia technicznego i serwisowego” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

„Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z premierem Ulfem Kristerssonem pierwszych 16 myśliwców Gripen C/D trafi do Sił Powietrznych Ukrainy już na początku 2027 r.” – podkreślił.

Z wpisu Zełenskiego wynika, że spotkał się we wtorek z ministrem obrony Szwecji Pallem Jonsonem.

„Szczegółowo omówiliśmy realizację tych ustaleń, a także szerszą współpracę dwustronną, w tym przygotowania do programu Drone Deal oraz prace nad systemami przeciwrakietowymi” – przekazał prezydent Ukrainy.

„Dziękuję Szwecji – całemu narodowi i rządowi – za merytoryczne partnerstwo i nieustanne wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i całej Europy” – oświadczył Zełenski.

Dziękuję Szwecji – całemu narodowi i rządowi – za merytoryczne partnerstwo i nieustanne wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy i całej Europy – oświadczył Zełenski.

Pod koniec maja, podczas wizyty Zełenskiego w Uppsali, ogłoszono, że Szwecja przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda 20 myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F. Poinformował o tym po spotkaniu premier Kristersson.

Decyzja w tej sprawie została ogłoszona podczas konferencji prasowej w bazie sił powietrznych w Uppsali. Obaj przywódcy podpisali tam porozumienie o zacieśnieniu dwustronnej współpracy obronnej.

Według strony szwedzkiej pierwsze samoloty JAS 39 Gripen C/D mają trafić na Ukrainę w 2027 r. Zełenski mówił nawet o grudniu 2026 r. lub styczniu 2027 r. Darowizna wraz z kosztami szkolenia opiewa na 22,2 mld koron (ok. 2,29 mld dolarów). Natomiast w 2030 r. ma rozpocząć się dostawa JAS 39 Gripen E/F.

Czytaj także: Microsoft przedłuża wsparcie technologiczne dla Ukrainy do końca 2027 r. To już ponad 700 mln dolarów

Źródło: PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na zdjęciu z 12 marca 2025 r. Fot. Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
PKO wypłaci dużą dywidendę, a państwo zadecyduje o przyszłości Torpolu. Spokojny dzień na GPW
W poniedziałek najważniejsze informacje ze spółek dotyczyły decyzji dywidendowych, przyszłości Torpolu, rezerw bankowych oraz nowych projektów przemysłowych i technologicznych. PKO BP przeznaczy na…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polski król bananów szykuje inwestycje za setki milionów. Chce dostarczać Polakom ogórki przez cały rok
Grupa Citronex, która rocznie produkuje ok. 60 mln kg pomidorów i sprzedaje ok. 520 tys. ton bananów, planuje największą inwestycję w swej historii. – Stawiamy na rozwój w Polsce i Europie.…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja kontra Shein. Chiński gigant przejmuje marki i zmienia rynek mody
Francuscy politycy debatują nad kolejną ustawą wymierzoną w ultra fast fashion, regulatorzy nakładają wielomilionowe kary na chińskie platformy, a Bruksela wprowadza opłaty za przesyłki z Chin. Mimo…
01.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Czeski rynek mieszkaniowy upodabnia się do niemieckiego, słowacki – do polskiego
Mieszkańcy regionu mają wspólne marzenie – własne mieszkanie. W Czechach jednak coraz częściej okazuje się ono marzeniem ściętej głowy.
29.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polskie szpitale licytują się o lekarzy. Oto jak działa system, który napędza stawki
Szpitale należące do różnych samorządów rywalizują o tych samych specjalistów, a lekarze coraz częściej pracują jako samozatrudnieni kontraktorzy. Efekt to rosnące stawki, coraz słabsza kontrola nad…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Nie Ty, nie wyszukiwarka, tylko agent AI. Nowa era zakupów online
W 1982 roku film „Tron” był jednym z pierwszych kinowych obrazów, w którym widzowie zobaczyli świat programów komputerowych przedstawionych jako świadome i samodzielnie byty. Cztery dekady później na…
01.07.2026