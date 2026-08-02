Ukraińskie drony uderzyły w kolejne centrum logistyczne Wildberries w Rosji

Ukraińskie drony zaatakowały centrum logistyczne rosyjskiej platformy handlu internetowego Wildberries w Nowosiemiejkinie w obwodzie samarskim. Według ukraińskiej firmy zbrojeniowej Fire Point w operacji wykorzystano drony FP-1. Rosyjskie media informują także o ofiarach śmiertelnych niedzielnych nalotów.

Na zdjęciu z 2020 r. ciężarówka Wildberries przezd magazynem firmy. Fot. Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Do ataku doszło w Nowosiemiejkinie, położonym w obwodzie samarskim w południowo-wschodniej części europejskiej Rosji. Celem był należący do Wildberries kompleks magazynowo-logistyczny.

Ukraińska firma zbrojeniowa Fire Point poinformowała, że obiekt został zaatakowany za pomocą produkowanych przez nią dronów FP-1.

Według firmy hub w Nowosiemiejkinie był ważnym centrum przechowywania, sortowania i dystrybucji towarów. Obiekt miał zapewniać ciągłość działania dużych rosyjskich sieci logistycznych.

Fire Point przekazała również, że regularne ataki na infrastrukturę energetyczną, paliwową i logistyczną mają zwiększać presję gospodarczą na Rosję. Zdaniem firmy uderzenia zakłócają łańcuchy dostaw oraz zmuszają rosyjskie władze do przeznaczania kolejnych środków na odbudowę i ochronę kluczowych obiektów.

Media informują o ofiarach ataków

Według doniesień medialnych podczas niedzielnych ukraińskich ataków na cele znajdujące się w Rosji zginęło od pięciu do ośmiu osób. Informacje o liczbie ofiar nie zostały jednak przedstawione w jednolity sposób przez poszczególne źródła.

Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o uderzeniach w bazę rosyjskiego lotnictwa strategicznego w Engelsie w obwodzie saratowskim. Ukraińskie wojsko podało także, że uszkodzona została rafineria ropy naftowej w Saratowie.

Magazyny Wildberries celem kolejnych nalotów

Obiekty należące do Wildberries są atakowane od połowy lipca. Wcześniej drony uderzyły między innymi w magazyny firmy w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze oraz Niewinnomysku w Kraju Stawropolskim.

Ataki odnotowano również w Symferopolu na okupowanym Krymie, a także w obwodzie woroneskim, Penzie i Riazaniu. Według informacji przypisywanych Wildberries naloty ograniczyły możliwości logistyczne firmy o około 10 proc.

Wildberries jest największą platformą handlu internetowego w Rosji. Firma obsługuje miliony zamówień dziennie i pozostaje jednym z kluczowych podmiotów rosyjskiego rynku e-commerce.

Źródło: PAP