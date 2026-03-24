24.03.2026 07:05

Unia Europejska i Australia skończyły negocjacje umowy o wolnym handlu. Zawarły też partnerstwo ws. bezpieczeństwa

UE i Australia mają wstępne porozumienie handlowe, które zniesie praktycznie wszystkie cła na unijny eksport. Teraz Bruksela musi przygotować tekst prawny pełnej ugody oraz przeprowadzić go przez Parlament Europejski i uzyskać zgodę państw członkowskich.

– UE i Australia mogą być oddalone geograficznie, ale nie możemy być bliżej siebie pod względem postrzegania świata – mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na spotkaniu w Canberze z premierem Australii Anthonym Albanese. – Dzięki tym dynamicznym nowym partnerstwom w zakresie bezpieczeństwa i obrony, a także handlu, zbliżamy się do siebie jeszcze bardziej – dodała.

Porozumienie handlowe UE–Australia ma znieść 99 proc. ceł na eksport do Australii, co przyniesie krajom członkowskim około miliarda euro oszczędności rocznie. Znikną m.in. taryfy na sery, mięso, część owoców czy wino. Otworzy też australijski rynek na unijne usługi, takie jak telekomunikacyjne czy finansowe.

Do tego kraje UE uzyskają łatwiejszy dostęp do surowców krytycznych, takich jak lit czy mangan, które są potrzebne do transformacji energetycznej i cyfrowej.

W zamian Unia Europejska zniesie lub zmniejszy cła na wołowinę, baraninę, ryż czy cukier. Produkty te będą trafiać na unijny rynek w ograniczonych ilościach. Tak jak w umowie z Mercosur, w pełnym tekście porozumienia znajdzie się klauzula ochronna dla rolnictwa, gdyby australijskie produkty zaburzyły unijne rynki.

UE i Australia zawarły też partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa. Do tej pory Bruksela podpisała takie umowy z 10 innymi krajami. Obie strony mają m.in. organizować wspólne ćwiczenia i szkolenia oraz koordynować reakcje na sytuacje kryzysowe. Australia chce też przystąpić do programu badawczego Horyzont Europa.

KE rozpoczyna tymczasowe wdrażanie umowy z Mercosur
Ursula von der Leyen i Anthony Albanese
KE skończyła negocjacje z Australią ws. umowy o wolnym handlu. Fot. EPA/LUKAS COCH Dostawca: PAP/EPA.
Urodzeni w latach 90. wygrali gospodarczo. Kolejne pokolenia mogą mieć trudniej. A jak mieli starsi?
Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, różnią się między krajami i epokami. Z danych wynika, że Polacy urodzeni w połowie lat 90. trafili na wyjątkowy moment – szybki wzrost gospodarczy, który przyspieszał ich dochody w dorosłym życiu. Jednocześnie dorastali w realiach wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji. Porównaliśmy ich sytuację z równieśnikami z innych krajów. Warunki gospodarcze, w których dorastają poszczególne pokolenia, mogą znacząco różnić się między krajami i epokami. Analiza średniego wzrostu PKB na osobę pokazuje, że Polacy urodzeni w połowie lat 90-tych XX wieku doświadczyli jak dotąd wyjątkowo szybkiego wzrostu gospodarczego w ciągu swojego życia – znacznie wyższego niż ich rówieśnicy w krajach rozwiniętych. Jednocześnie ich dzieciństwo przypadło na okres wysokiego bezrobocia i kosztów transformacji gospodarczej.
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
Arabia Saudyjska przejmuje inicjatywę. Wojna na Bliskim Wschodzie osłabia pozycję ZEA w Afryce
Bliskowschodni kryzys może przetasować układ sił nie tylko w Zatoce Perskiej, ale także w Afryce. Gdy ZEA tracą reputację stabilnego hubu handlowego, Arabia Saudyjska wzmacnia swój wizerunek bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego partnera. To może mieć konsekwencje także dla polskich eksporterów, którzy dziś korzystają z emirackich pośredników.
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
