Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
NEWSROOM XYZ
27.02.2026 11:58

Komisja Europejska rozpoczyna tymczasowe wdrażanie umowy z Mercosur

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek, że rozpoczyna stosowanie umowy UE–Mercosur. Zaznaczyła jednak, że do pełnego zawarcia potrzebna jest zgoda Parlament Europejski. Ten opóźnił głosowanie nad ratyfikacją porozumienia o kilka miesięcy.

Komisja rozpocznie teraz tymczasowe stosowanie [umowy z Mercosurem – przyp. red.] – powiedziała Ursula von der Leyen, lecz przyznała: – Zgodnie z traktatami UE umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski.

Tymczasem w styczniu PE skierował skargę na umowę do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opóźni to głosowanie nad jej ratyfikacją o co najmniej kilka miesięcy.

Komisja mogła zdecydować o tymczasowym wdrożeniu porozumienia handlowego UE–Mercosur po ratyfikowaniu dokumentu przez co najmniej jeden kraj południowoamerykańskiego bloku. W czwartek zrobiły to Urugwaj i Argentyna.

– Umowa Mercosur tworzy rynek liczący 720 mln ludzi, otwiera niezliczone możliwości, pozwoli na oszczędzenie miliardów dolarów na cłach. Daje naszym małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków i umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć – zapewniła szefowa KE.

Porozumienie z blokiem państw Mercosur wprowadza preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z krajów bloku. W zamian państwa bloku mają się otworzyć na europejski przemysł. W imieniu Unii Europejskiej dokument podpisała właśnie Ursula von der Leyen 17 stycznia.

10 lutego Parlament Europejski zatwierdził klauzulę ochronną dla umowy. Ma ona chronić unijnych producentów przed zalewem tanich produktów z Ameryki Południowej. Mechanizmy ochronne będą uruchamiane, gdy ceny produktów wrażliwych – np. wołowiny czy drobiu – spadną o 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat

Blok Mercosur tworzą Brazylia, Argentyna, Boliwia, Paragwaj i UrugwajWenezuela również jest członkiem organizacji. Jest jednak zawieszona od 2016 r.

Przeczytaj też: Komisja Europejska: Brazylia nie potrafi udowodnić, że jej wołowina jest nieskażona hormonem wzrostu

Źródło: PAP, XYZ

Korea Południowa chce „pilnego” podpisania umowy z Mercosurem
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek, że rozpoczyna stosowanie umowy UE–Mercosur.
Fot. Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Sterownia PSE w reportażu to darmowy prezent dla obcych służb. W tle kontrowersje wokół szefa bezpieczeństwa
System energetyczny i to, jak funkcjonuje, jest jedną z najbardziej wrażliwych państwowych tajemnic. Zakłócenie go może mieć gigantyczne konsekwencje dla całego państwa. Czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne w reportażu „The Wall Street Journal” nie wystawiły się same na strzał?
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Polska musi być gotowa do wojny. 5 wniosków po exposé ministra Sikorskiego
Radosław Sikorski powiedział w sejmie, że Polska powinna być gotowa do agresji ze strony Rosji. Podkreślił, że choć Waszyngton pozostaje najważniejszym sojusznikiem Polski, to jednak budzi on nieufność społeczną, wobec której nie można być obojętnym.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Javier Milei: argentyński „anarchokapitalista” na wojnie z szarą strefą. Dziś ważna decyzja
Javier Milei rozpętał otwartą wojnę z najpotężniejszymi związkami zawodowymi w Ameryce Łacińskiej. Tym razem na celownik bierze patologie rynku pracy i stawia wszystko na jedną kartę: radykalną reformę. Gdy parlament szykuje się do decydującego głosowania, na szali leży coś więcej niż tylko elastyczny czas pracy czy koszty zatrudnienia. Stawką jest społeczno-gospodarcze DNA Argentyny.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Państwo wchodzi do handlu. Rządowy supermarket w Atlancie jako test granic interwencji
Można już robić zakupy w pierwszym rządowym supermarkecie w USA. Sklep powstał tam, gdzie duże sieci nie chciały inwestować – z publicznych pieniędzy, ale we współpracy z prywatnym przedsiębiorcą. Sprawdziliśmy, jak działa w praktyce i czy ten model łączenia państwa z biznesem ma sens.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
ARP uratuje, przygotuje i zainwestuje. W tym roku wyda 5 mld zł
– Podpiszemy umowę rządową na odbudowę Ukrainy – zapowiada Bartłomiej Babuśka, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja negocjuje budowę fabryki szczepionek i zainwestuje w produkcję sztucznej nerki. Ma też sukcesy w ratowanych spółkach: RFK pracuje dla Jelcza, a Grupa Przemysłowa Baltic, która w tym roku wyjdzie ze strat, zbuduje kablowiec.
27.02.2026