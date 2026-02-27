Komisja Europejska rozpoczyna tymczasowe wdrażanie umowy z Mercosur

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w piątek, że rozpoczyna stosowanie umowy UE–Mercosur. Zaznaczyła jednak, że do pełnego zawarcia potrzebna jest zgoda Parlament Europejski. Ten opóźnił głosowanie nad ratyfikacją porozumienia o kilka miesięcy.

– Komisja rozpocznie teraz tymczasowe stosowanie [umowy z Mercosurem – przyp. red.] – powiedziała Ursula von der Leyen, lecz przyznała: – Zgodnie z traktatami UE umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski.

Tymczasem w styczniu PE skierował skargę na umowę do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opóźni to głosowanie nad jej ratyfikacją o co najmniej kilka miesięcy.

Komisja mogła zdecydować o tymczasowym wdrożeniu porozumienia handlowego UE–Mercosur po ratyfikowaniu dokumentu przez co najmniej jeden kraj południowoamerykańskiego bloku. W czwartek zrobiły to Urugwaj i Argentyna.

– Umowa Mercosur tworzy rynek liczący 720 mln ludzi, otwiera niezliczone możliwości, pozwoli na oszczędzenie miliardów dolarów na cłach. Daje naszym małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków i umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć – zapewniła szefowa KE.

Porozumienie z blokiem państw Mercosur wprowadza preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z krajów bloku. W zamian państwa bloku mają się otworzyć na europejski przemysł. W imieniu Unii Europejskiej dokument podpisała właśnie Ursula von der Leyen 17 stycznia.

10 lutego Parlament Europejski zatwierdził klauzulę ochronną dla umowy. Ma ona chronić unijnych producentów przed zalewem tanich produktów z Ameryki Południowej. Mechanizmy ochronne będą uruchamiane, gdy ceny produktów wrażliwych – np. wołowiny czy drobiu – spadną o 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat

Blok Mercosur tworzą Brazylia, Argentyna, Boliwia, Paragwaj i Urugwaj. Wenezuela również jest członkiem organizacji. Jest jednak zawieszona od 2016 r.

Źródło: PAP, XYZ