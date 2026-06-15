Unia Europejska szuka przedsiębiorców, którzy chcą wziąć udział w misji handlowej w Meksyku

W listopadzie 2026 r. ruszy misja handlowa UE do Meksyku. Komisja Europejska szuka więc chętnych przedsiębiorców, którzy chcieliby wziąć w niej udział. Zgłoszenia można składać do końca czerwca.

Celem misji, jak tłumaczy resort rolnictwa, jest wzmocnienie dyplomacji gospodarczej UE, a także promocja produktów ze Wspólnoty oraz ułatwienie dostępu do rynku meksykańskiego. Jej uczestnicy spotkają się nie tylko z przedstawicielami rządu Meksyku, ale także nawiążą kontakty z lokalnymi przedsiębiorcami.

W misji mogą wziąć udział przedsiębiorcy zajmujący się produkcją mięsa, nabiału, alkoholu, oliwy, wyrobów cukierniczych czy owoców i warzyw. Komisarz Christophe Hansen liczy przede wszystkim na udział przedstawicieli małych i średnich firm z doświadczeniem eksportowym oraz krajowych i europejskich stowarzyszeń producentów.

Uczestnicy będą musieli pokryć koszty podróży i zakwaterowania. W misji może wziąć oficjalnie udział tylko jedna osoba z danego przedsiębiorstwa. UE przyjmuje zgłoszenia do końca czerwca, a miejsc jest 115 – dla przedstawicieli biznesu i organizacji producentów.