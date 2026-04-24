Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 15:57

Unijny szczyt na Cyprze. Premier: Polska nie może narzekać na wsparcie z funduszy europejskich

Donald Tusk wziął w piątek udział w unijnym szczycie na Cyprze. Komentując przyszły budżet Wspólnoty, stwierdził, że Polska nie może narzekać na wsparcie funduszy europejskich.

– Przedstawiłem bardziej techniczne uwagi, bo co do zakresu tego wsparcia finansowego funduszami europejskimi Polska nie może narzekać – powiedział szef rządu.

– Niektórzy łapali się za głowę, mówiąc: „Jak wy to robicie?”. Jesteście najlepiej, najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Wszyscy o was mówią, że jesteście przykładem dla innych, jeśli chodzi o gospodarkę, a równocześnie znowu dostaniecie najwięcej pieniędzy z funduszy europejskich. No ale jakoś tak się udaje – dodał.

Premier zabrał głos także ws. SAFE. Jak tłumaczył, Ursula von der Leyen obiecała mu, że zrobi wszystko, by ta pożyczka obronna nie wpłynęła na ocenę deficytu finansów. – Jestem pewien, iż polska propozycja zostanie zaakceptowana – stwierdził.

Tusk dodał, że KE rozumie to, co dzieje się w Polsce. – Na przykład jeśli chodzi o kłopot dotyczący zmiany prawa. Mamy weto prezydenckie na karku, co bardzo utrudnia realizację niektórych reform – wyjaśnił.

W marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE. Miała ona stworzyć specjalny fundusz, do którego trafiłyby europejskie środki nie tylko dla wojska, ale także dla służb cywilnych. Rząd przyjął uchwałę ws. programu Polska Zbrojna. Upoważnia ona szefa MON do podpisania w imieniu rządu umowy pożyczki. Zaciągnie ją BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Jest tylko jeden problem – pieniądze z tego funduszu mogą trafić tylko na armię. Rząd nie może wydać ich więc na służby czy infrastrukturę.

Bruksela wysłała umowę SAFE do Polski i do innych krajów UE
Premier Donald Tusk na szczycie na Cyprze
Premier uważa, że Polska nie może narzekać na wysokość unijnego wsparcia. Fot. EPA/GEORGE CHRISTOFOROU Dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wąskie gardła finansowania w polskim VC: gdzie blokuje się wzrost
Luki kapitałowe w polskim VC wciąż blokują rozwój spółek na kluczowych etapach. Ogranicza to ich skalowanie i wypycha część firm za granicę.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Mało strzelnic, mało amunicji. Warszawska Policja ma problem
Komenda Stołeczna Policji nie ma swojej strzelnicy. Funkcjonariusze muszą ćwiczyć w wynajmowanych obiektach. Niewiele wskazuje na to, by w najbliższym czasie sytuacja miała się poprawić.
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
System kaucyjny: kuleje logistyka
Pół roku funkcjonowania tzw. kaucji za nami. O słabych punktach, wyzwaniach i szansach systemu mówią operatorzy, eksperci, internauci i przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
24.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Sprzedaż nowych aut w Europie rośnie. To dobry prognostyk makroekonomiczny
W I kwartale 2026 r. sprzedaż nowych aut była wyższa o 4 proc. r/r, a w marcu aż o 12,5 proc. To ważny, wyprzedzający sygnał dla gospodarki, bo zakup auta zwykle odzwierciedla rosnącą pewność…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Inwestorzy jakby nie widzieli żadnych zagrożeń". Notowania GPW 22 kwietnia 2026 r.
Po południu WIG20 zmierzał do odnotowania spadku przekraczającego 0,5 proc. Na plus z największych spółek wyróżniał się CD Projekt – zyskiwał 4 proc. W ocenie Mariusza Adamiaka, dyrektora biura…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Paryż walczy o polski symbol. Dom Andersa może zostać utracony
W samym sercu Paryża trwa spór o jeden z najważniejszych adresów polskiej emigracji powojennej. Dom Kombatanta im. Władysława Andersa, przez dekady centrum życia Polonii, stoi dziś przed widmem…
24.04.2026