Unijny szczyt na Cyprze. Premier: Polska nie może narzekać na wsparcie z funduszy europejskich

Donald Tusk wziął w piątek udział w unijnym szczycie na Cyprze. Komentując przyszły budżet Wspólnoty, stwierdził, że Polska nie może narzekać na wsparcie funduszy europejskich.

– Przedstawiłem bardziej techniczne uwagi, bo co do zakresu tego wsparcia finansowego funduszami europejskimi Polska nie może narzekać – powiedział szef rządu.

– Niektórzy łapali się za głowę, mówiąc: „Jak wy to robicie?”. Jesteście najlepiej, najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie. Wszyscy o was mówią, że jesteście przykładem dla innych, jeśli chodzi o gospodarkę, a równocześnie znowu dostaniecie najwięcej pieniędzy z funduszy europejskich. No ale jakoś tak się udaje – dodał.

Premier zabrał głos także ws. SAFE. Jak tłumaczył, Ursula von der Leyen obiecała mu, że zrobi wszystko, by ta pożyczka obronna nie wpłynęła na ocenę deficytu finansów. – Jestem pewien, iż polska propozycja zostanie zaakceptowana – stwierdził.

Tusk dodał, że KE rozumie to, co dzieje się w Polsce. – Na przykład jeśli chodzi o kłopot dotyczący zmiany prawa. Mamy weto prezydenckie na karku, co bardzo utrudnia realizację niektórych reform – wyjaśnił.

W marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE. Miała ona stworzyć specjalny fundusz, do którego trafiłyby europejskie środki nie tylko dla wojska, ale także dla służb cywilnych. Rząd przyjął uchwałę ws. programu Polska Zbrojna. Upoważnia ona szefa MON do podpisania w imieniu rządu umowy pożyczki. Zaciągnie ją BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Jest tylko jeden problem – pieniądze z tego funduszu mogą trafić tylko na armię. Rząd nie może wydać ich więc na służby czy infrastrukturę.