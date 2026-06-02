Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
NEWSROOM XYZ
02.06.2026 10:40

UODO ukarał ministra sprawiedliwości. To efekt tzw. afery hejterskiej

Prezes UODO Mirosław Wróblewski przeprowadził dochodzenie w sprawie afery hejterskiej. Uznał, że minister sprawiedliwości nie wdrożył środków bezpieczeństwa, które uniemożliwiałyby bezprawne przetwarzanie danych osobowych. Nałożył więc karę administracyjną.

Urząd wszczął śledztwo w 2019 r. po artykułach opisujących tzw. aferę hejterską. Według dziennikarzy w wyniku przetwarzania nielegalnych danych osobowych treści znieważające sędziów trafiły do wiadomości publicznej. Po tych działaniach sędziowie stali się celem ataków zniesławiających.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro tłumaczył po wszczęciu śledztwa, że „wskutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono wystąpienia" incydentu o charakterze wycieku danych osobowych. Potem prokuratury w Lublinie i w Świdnicy nie chciały przekazać Urzędowi „ze względu na dobro śledztwa" informacji. Dopiero w grudniu 2024 r. śledczy z Wrocławia przekazali materiał dowodowy. Jak informuje UODO, to wystarczyło, by potwierdzić naruszenia danych osobowych sędziów.

Ze śledztwa Urzędu wynika, że naruszenie to efekt braku wprowadzenia środków technicznych przez administratora. „Nielegalne działania podejmowane przez funkcjonariuszy publicznych polegały m.in. na korzystaniu z upoważnienia dostępu do informacji z niejawnych akt osobowych sędziów, które następnie przetwarzali w celach osobistych i politycznych. Dane osobowe sędziów przekazywane były osobom nieupoważnionym (innym funkcjonariuszom publicznym, dziennikarzom). Wrażliwe informacje nielegalnie udostępniano również w internecie – na Twitterze (obecnie X) – służyło temu konto, które zostało założone za pośrednictwem adresu IP pochodzącego z puli przypisanej Ministerstwu Sprawiedliwości" – czytamy w komunikacie UODO.

UODO: wymierzenie kary pieniężnej było konieczne

Prezes UODO przypomina bowiem, że to administrator, czyli minister sprawiedliwości, ma wdrożyć odpowiednie środki techniczne i zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z zasadami prawa. Tymczasem według prezesa UODO „działania dokonywane w ramach operacji przetwarzania były nielegalne – sprawcy naruszeń przetwarzali dane w sposób niezgodny z zakresem pierwotnego upoważnienia". To jednak nie zwalnia z odpowiedzialności ministra sprawiedliwości, który powinien mieć pełną kontrolę nad przetwarzaniem danych.

Zdaniem Urzędu naruszanie RODO w resorcie sprawiedliwości godzi w podstawowe zasady przetwarzania danych. Do tego okolicznością obciążającą jest to, gdzie to naruszenie zaszło. „Minister Sprawiedliwości powinien odznaczać się nie tylko najwyższą znajomością prawa, ale również stać na straży praworządności i dawać gwarancję poszanowania praw oraz wolności osób. Naganność zachowania przypisanego Ministrowi Sprawiedliwości wzmaga fakt, że organ ten z racji swoich zadań powinien działać z uwzględnieniem i na rzecz interesu osób sprawujących funkcję orzeczniczą" – ocenia prezes Urzędu.

Dlatego wymierzenie kary pieniężnej było konieczne – uważa Urząd. UODO przypomina, że karę można wymierzyć tylko administratorowi, a nie osobom, które faktycznie naruszyły swoje uprawnienia. Administrator zaś może dochodzić od tych osób odszkodowania

UODO: komitet wyborczy Karola Nawrockiego z karą 35,5 tys. zł za naruszenie RODO
Siedziba UODO
Prezes UODO ukarał ministra sprawiedliwości za aferę hejterską. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 niemal cały na czerwono, ale Orlen idzie w górę. Dzień na GPW 1 czerwca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła spadki głównych indeksów GPW, z wyjątkiem sWIG80. Tymczasem w WIG20 niemal wszystkie spółki zaliczyły straty. Uchroniły się od nich tylko Orlen, który zaliczył solidny…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki
Znamy najnowsze wyniki patentowania wynalazków przez uczelnie w Polsce. I pod względem przyznanych patentów i nowych zgłoszeń patentowych nauka góruje nad firmami. Lider utrzymał pozycję, ale z…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Iskrzy w sprawie małych reaktorów jądrowych. Giganci twardo negocjują
Narasta napięcie między Orlenem a prywatną grupą Synthos w sprawie wspólnej inwestycji w małe reaktory jądrowe. Współpraca, zapoczątkowana kilka lat temu przez byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka,…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nowa prezeska PFR Ventures. To Rozalia Urbanek
Rada nadzorcza PFR Ventures wybrała Rozalię Urbanek na nową prezeskę PFR Ventures. Menedżerka przejęła obowiązki prezeski po rezygnacji poprzedniczki, Karoliny Mitraszewskiej.
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
InPost zwiększa nakłady we Francji. „Pod względem podejścia do inwestorów to kraj numer jeden w Europie"
InPost podnosi wartość wydatków na francuskim rynku do 1,4 mld euro. Już wcześniej spółka była największym polskim inwestorem w tym kraju. Ogłoszenie nowych planów odbyło się podczas dorocznej…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty długoterminowe. Nawet 4,2 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty długoterminowe kuszą oszczędzających, którzy lubią spokój. Mają stosunkowo wysokie oprocentowanie, które gwarantowane jest na okres dłuższy niż jeden rok. Wystarczy wpłacić pieniądze, czasem…
01.06.2026