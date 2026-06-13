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13.06.2026 16:11

UOKiK sprawdził rowerki i hulajnogi dla dzieci. Niektóre modele były niebezpieczne

Inspekcja Handlowa wykryła niestabilne konstrukcje, ostre krawędzie i szczeliny w niektórych modelach rowerków i hulajnóg dziecięcych – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skontrolowano też niektóre modele kasków, ale te przeszły badania pozytywnie.

Kontrola dotyczyła oznakowania, konstrukcji i wytrzymałości 75 modeli rowerków trójkołowych, biegowych, hulajnóg dziecięcych, hulajnóg sportowych oraz kasków. UOKiK podał, że w rowerkach i hulajnogach wykryto niestabilne konstrukcje, ostre krawędzie i szczeliny. Natomiast kaski spełniały swoje funkcje i przeszły badania pozytywnie.

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (IH) skontrolowały 40 modeli rowerków i hulajnóg dziecięcych oraz 15 modeli kasków do jazdy na rowerze i hulajnodze. Eksperci z laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi zbadali też wszystkie modele kasków pod względem konstrukcyjnym.

Na 40 modeli rowerków i hulajnóg dziecięcych w 18 stwierdzono nieprawidłowości. W przypadku 5 modeli stwierdzono niezgodności konstrukcyjne i formalne, w czterech – niezgodności konstrukcyjne, w 9 – formalne.

„Inspekcja Handlowa skierowała do Prezesa UOKiK osiem wniosków o wszczęcie postepowania administracyjnego. Ich efektem może być nałożenie kar. W przypadku jednej zabawki sprawa jest w toku z uwagi na wniosek przedsiębiorcy o przebadanie próbki kontrolnej. W dziewięciu przypadkach stwierdzonych wyłącznie niezgodności formalnych przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze, w pięciu – już je zakończyli” – podano w materiale.

Zakwestionowano też 8 modeli kasków pod kątem oznakowania i niezgodności formalnych oraz 3 modele – pod kątem wymagań zasadniczych. Nie stwierdzono niezgodności w zakresie wymagań konstrukcyjnych

IH skierowała trzy wnioski do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań zasadniczych w przypadku kasków, które mogą zakończyć się nałożeniem kar. W pięciu przypadkach, w których występowały wyłącznie niezgodności formalne, przedsiębiorcy podejmują działania naprawcze pod nadzorem Inspekcji Handlowej – dodano.

Źródło: PAP

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UOKiK skontrolował producentów hulajnóg i rowerków dla dzieci. Niektóre były niebezpieczne. Fot. PAP/Rafał Guz
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